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В Екатеринбурге наградили сотню полицейских за отличную работу во время чемпионата мира
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В Екатеринбурге наградили сотню полицейских за отличную работу во время чемпионата мира 

e1.ru 59 минут назад
Фото: e1.ru
Во вторник Евгений Куйвашев провёл собрание со свердловскими полицейскими — он собрал их перед выставочником «Екатеринбург-Экспо», чтобы поблагодарить за отличную работу во время чемпионата мира по футболу.
— Вместе мы выполнили важнейшую задачу — обеспечили проведение матчей чемпионата мира в Екатеринбурге на самом высоком уровне, — сказал в своём выступлении губернатор. — Сделали всё, чтобы этот футбольный праздник стал событием огромной общественной значимости и прошел на позитивной волне.
Глава области сообщил, что за две недели в Екатеринбург приехали более 65 тысяч человек.
— Благодаря каждому из вас добрая слава о России и Свердловской области разлетелась по всему миру. Десятки тысяч людей из разных городов планеты увидели наш регион и нашу страну такой, какая она есть: современной, динамичной, дружелюбной, открытой и способной удивлять и вдохновлять. Страной, которая любит и умеет принимать гостей, — выразил надежду Евгений Куйвашев.
Глава областной полиции Михаил Бородин сообщил, что за время ЧМ удалось раскрыть более 40 преступлений.
— При этом не было ни одного нарушения дисциплины, ни одной внутренней проверки за указанный период не проводилось, — сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области.
Во время чемпионата полицейские работали в усиленном режиме. Плюс к тому в Екатеринбург перекинули сотрудников из областных городов, а также соседних регионов.
Среди тех, кто отметил работу правоохранительных органов, был и популярный блогер Илья Варламов. Его восхитило то, что полицейские не стали до него «докапываться», хотя по городу он гулял не вполне трезвым.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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