В Екатеринбурге наградили сотню полицейских за отличную работу во время чемпионата мира

Во вторник Евгений Куйвашев провёл собрание со свердловскими полицейскими — он собрал их перед выставочником «Екатеринбург-Экспо», чтобы поблагодарить за отличную работу во время чемпионата мира по футболу.

— Вместе мы выполнили важнейшую задачу — обеспечили проведение матчей чемпионата мира в Екатеринбурге на самом высоком уровне, — сказал в своём выступлении губернатор. — Сделали всё, чтобы этот футбольный праздник стал событием огромной общественной значимости и прошел на позитивной волне.

Глава области сообщил, что за две недели в Екатеринбург приехали более 65 тысяч человек.

— Благодаря каждому из вас добрая слава о России и Свердловской области разлетелась по всему миру. Десятки тысяч людей из разных городов планеты увидели наш регион и нашу страну такой, какая она есть: современной, динамичной, дружелюбной, открытой и способной удивлять и вдохновлять. Страной, которая любит и умеет принимать гостей, — выразил надежду Евгений Куйвашев.

Глава областной полиции Михаил Бородин сообщил, что за время ЧМ удалось раскрыть более 40 преступлений.

— При этом не было ни одного нарушения дисциплины, ни одной внутренней проверки за указанный период не проводилось, — сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области.

Во время чемпионата полицейские работали в усиленном режиме. Плюс к тому в Екатеринбург перекинули сотрудников из областных городов, а также соседних регионов.