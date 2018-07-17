12 лучших аргументов на все случаи жизни

Люди быстрее всего верят либо совершенно очевидному, либо совсем уж невероятному. Эти известные истины довольно часто используют при споре, чтобы убеждать в своей правоте. Но существуют и другие подобные аргументы, против которых бывает нечего возразить, так что оппоненту все же придется согласиться в любом споре с вами. Как верно использовать их, чтобы выигрывать в любой неоднозначной ситуации и убедить кого угодно в чем угодно, когда ваше мнение не совпадает с мнением собеседника?

Составные части аргументов

Любой аргумент является двусоставным. Первое — его безусловное основание: с ним спорить просто нельзя по факту. Второе же может быть логически обоснованным, научно подтвержденным или логически привязанным к основанию общей мысли. Как убедить кого угодно в чем угодно? Использовать основание и привязывать к нему то, что подходит лучшим образом по смыслу, чтобы усилить его.

Например, мама говорит дочке не совать пальцы в розетку. Основание в данном случае — тот факт, что мама является для девочки авторитетом. Во-вторых, родительница лично говорит так не поступать, рассказывая о примере из своего детства, что является очевидной привязкой или сообщает базовые знания о действии тока на человека.

12 аргументов Аристотеля

Аргументов может быть бесконечное множество, и они видоизменяются в зависимости от ситуаций — как в приведенном примере про маму и розетку, и их можно привести еще больше. Но оснований аргументов — небольшое количество. Знание основ поможет построить речь так, чтобы она стала по-настоящему убедительной и позволяла одержать победу в любом споре. Еще Аристотель вывел эту золотую дюжину — рассказываем обо всех основных базисах любых аргументов. Что является самым убедительным?

То, что можно проверить

Для того чтобы поверить в истинность любого высказывания или утверждения, человеку достаточно хотя бы знать, что существует возможность проверки сказанного. Этого минимума вполне достаточно для убеждения — заниматься проверкой чаще всего мешают банальная лень или нехватка времени. Например, вы хотите рекомендовать кому-либо почитать хорошую книгу. Можно очень долго говорить о литературных достоинствах или лихо закрученном сюжете либо очень кратко посоветовать собеседнику убедиться самому. Даже если ваш визави все равно читать книгу не станет, он с большой вероятностью будет считать эту книгу действительно хорошей.

Уникальное

Назовите всего лишь одно качество, характеризующее конкретного человека, вещь и явление — и пусть оно будет уникальным, хотя бы немного, но непохожим на все другие аналоги. Мышление современного западного человека устроено так, что мы автоматически склонны верить всему, что несет в себе любые черты или качества, отличающиеся от обычных. Например, цитата из редчайшего древнего свитка будет вызывать больше доверия, чем та же самая информация, прочитанная в желтой прессе.

Любая эстрадная или киношная звезда, например, хоть чем-то да выделяется на фоне остальных — речи о вокальных данных либо эстетической стороне музыки или облика сейчас не идет. С Востоком дела обстоят ровно наоборот — для убеждения жителей того полушария больше подходит другой аргумент.

Привычное

Давно знакомые и любимые вещи или люди кажутся нам привычными и заслуживающими всяческого доверия — и по этой причине все, что похоже на них, автоматически вызывает убежденность в истинности и нашу симпатию и веру. Например, при знакомстве оба партнера, как правило, стремятся подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность, расписывая свои достоинства, — и каждый из них в это время подсознательно ищет друг в друге черты любимых родителей.

Именно это в конечном счете и разрешит вопрос совместимости конкретной пары, а вовсе не уникальные навыки и умения. Именно по этой причине на Западе так много необычных и ярких архитектурных сооружений, а в странах Востока так бережно хранят традиции и вещи, возводя здания узнаваемых форм.

То, что свидетельствует о регрессе

Раньше трава была зеленее, небо — голубее, дети — послушнее, а мир — проще. Эти убеждения идеализируют прошлое. А сейчас — цены растут, экология ухудшается и вообще волосы седеют. Идея регресса в любом масштабе — от личностного до общемирового — всегда очень уместна в качестве аргумента при любом споре. Это основание можно дальше расширять как угодно.

То, что подтверждает наличие прогресса

Обратное убеждение принимается всеми еще более охотно. Любой из нас с готовностью согласится с мыслью, которая будет подтверждать нашу веру в прогресс и неминуемое наступление мира во всем мире. Этим основанием часто пользуются политики любого ранга или руководители любых звеньев, чтобы убедить избирателей в чем угодно. Человеку свойственно верить в светлое будущее — вспомните, целые поколения наших мам и пап творили настоящие чудеса в ожидании грядущего коммунизма, где все у всех будет прекрасно.

Убедительное, вытекающее из убедительного

Причинно-следственные связи на самом простом уровне понятны даже младенцам: вот пришла мама, мой самый главный авторитет. Значит, сейчас меня возьмут на руки и будут кормить. Логическая связка «если — то» работает практически всегда, и ее очень удобно использовать в споре. Пример: «Если все мы являемся разумными людьми, то мы не станем игнорировать аргументы, которые доказаны логически». Или вот еще: «Если мы образованные и разумные люди, то мы не станем всерьез воспринимать все, о чем пишут в Интернете». Или, наконец, последнее, чтобы уж точно убедить: «Если мы и так уже все поняли, то зачем приводить третий пример очевидного подряд?».

Факты

Аргумент к данным используется очень часто — и настолько же часто по дороге на него навешивается бесконечное количество над-толкований, преувеличений и откровенных фейков, поэтому их стоит анализировать особо внимательно, прежде чем принимать на веру безоговорочно. Например: «Москва — столица России, поэтому в выходные непременно будет солнечная погода». Первое не подлежит никакому сомнению и известно любому ребенку, а вот второе совершенно не обязательно будет именно так, но рядом с основой выглядит очень убедительно.

Полезное

Этот аргумент изо всех сил старается выглядеть честным — и, нужно признать, часто это получается. Простой пример, призванный убедить бизнесменов быть честными: «Заплати налоги и спи спокойно». На первый взгляд может показаться, что это обращение к совести бизнесмена, который непременно понимает всю пользу отсутствия головной боли от контактов с налоговым инспектором. Но на самом деле, конечно, речь здесь только об эгоизме — каждый из нас думает только о себе и это нормально. Хотя платить налоги и в самом деле очень полезно.

Нормальное

В рамки нормы мы обычно стараемся уложить любое явление, вещь или человека, с которыми нам приходится иметь дело или которых нужно убедить в чем-то. Естественно, границы очень условные и часто меняющиеся и каждый устанавливает их самостоятельно. Общественная норма берет на вооружение и защиту нормы целый свод законов, обычаев, предписаний и традиций — на них очень удобно опираться при рассмотрении любого вопроса. Например: «Все женщины любят получать в подарок духи и цветы, поэтому наш парфюм им точно придется по душе». Убедить мужчину совершить покупку таким образом довольно просто.

Подтвержденное авторитетом

Даже у нигилистов, анархистов и прочих бунтующих против традиционных ценностей и авторитетов есть, как правило, некий лидер, чьи мнение и слова не будут подвергаться каким-либо сомнениям. К этому аргументу очень любят прибегать рекламщики. Например, если Леонардо Ди Каприо весело сообщит, что такие-то часы являются самыми лучшими в мире, какое-то количество людей обязательно ему поверят и купят именно то, что он хвалил, когда дело дойдет до выбора марки.

Другой пример: гуляющие по соцсетям «высказывания и цитаты великих людей»: кажется, что некоторые готовы поверить даже совсем уж несусветной чуши, неграмотно написанной к тому же, если в подписи они видят имя Фаины Раневской Фридриха Ницше или Будды Гаутамы.

Рассказанное очевидцами

Свидетель — тоже в некотором роде авторитет, но его мнение важно и интересно в силу опыта, которым он готов поделиться: «и я там был, мед-пиво пил». Достаточно обратиться снова к теме рекламы: для товаров класса люкс выбирают самых известных актеров или моделей, а для масс-маркета — наоборот. В этом случае эксплуатируется собирательный образ ноу-нэйм-«соседки», которая стремится убедить зрителей в эффективности бытового средства, например. Она охотно делится со зрителями успешным опытом использования отбеливателя для выведения пятен со скатерти. Сюда же относятся все аргументы уровня ОБС — «одна бабка сказала»: приложение ко лбу листьев одуванчиков помогает вылечить головную боль, потому что мне рассказал об этом сосед, а ему помогло. Совершенно убийственно действует и вариант «люди говорят» — очень немногие в ответ интересуются: «А кто, собственно? Конкретно мне перечислите, пожалуйста».

Представленное истинным

Мы — то, чем мы себе кажемся, и мозг охотно и часто пускается в свободное рисование любых заманчивых картин и перспектив, если его к этому слегка стимулировать и мотивировать. Людей без воображения не существует, поэтому аргумент «представь, что ты можешь жить здесь» в рекламе нового дома очень часто и быстро работает.