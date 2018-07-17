Что подарить друзьям на свадьбу: 7 крутых идей

Прыжок с парашютом

Прыжок с парашютом — это весёлое приключение и море адреналина. Если ваши друзья никогда не сидят на месте, обожают авантюры и любят пробовать новое, такой подарок им точно понравится. Чтобы совершить прыжок с парашютом, не нужно быть профессиональным спортсменом. Новички и те, кто прыгают первый раз в жизни, делают это в тандеме с инструктором. Прыжку предшествует инструктаж на земле — на любые (даже самые глупые) вопросы ответят инструкторы с многолетним стажем. В Москве и Подмосковье есть множество клубов, где можно прыгнуть самим или купить сертификат в подарок. Самые популярные клубы — «Аэроклуб Киржач», «Аэроград Коломна» и «Скайцентр Пущино».

Фотокнига

Тысячи впечатлений, сотни смешных воспоминаний и трогательных моментов — всё это запечатлено на наших фотографиях. Цифровые носители давно вытеснили бумажные, но недавно печать фотографий стала возрождаться в формате фотокниг. Стильная фотокнига станет трогательным подарком, который запомнится на всю жизнь. Проявите креативность: найдите самые интересные общие фотографии с друзьями или воссоздайте всё историю дружбы с момента вашего знакомства до самого дня свадьбы. Чтобы подарок получился качественным и не разочаровал вас, заказывайте фотокнигу в проверенной компании. Заранее уточните, в каком качестве должны быть предоставлены фото, чтобы книга получилась по-настоящему красивой. Фото: shutterstock.com Полёт на воздушном шаре

Полёт на воздушном шаре — романтичное приключение, в которое так приятно отправиться с любимым человеком. Высота, невероятные пейзажи, ветер и птицы, кружащие где-то рядом — воздушный шар дарит ощущение настоящего полёта. Конечно, Москва — это не Каппадокия, но и туристов здесь меньше, можно сделать отличные фото.

Выходные в загородном отеле

Несколько дней безмятежности и отдыха в загородном отеле станут отличным продолжением медового месяца. Рядом с Москвой есть множество классных резортов с европейским уровнем обслуживания и красивейшей природой вокруг. Одни из лучших — Radisson Zavidovo и «Вилла Плёс». Radisson Zavidovo расположен на берегу живописного водохранилища в селе Завидово Тверской области. На территории есть бассейны, оздоровительный спа-центр, гольф-поле и песчаные пляжи с шезлонгами. Здесь можно прокатиться на лошадях, заняться виндсёрфингом, а после подкрепиться в баре или ресторане. «Вилла Плёс» — оздоровительный курорт класса люкс рядом с Иваново, там есть всё, что нужно для расслабленных выходных: спа-процедуры, несколько спортзалов, занятия йогой и сбалансированное питание, за которое отвечает французский шеф-повар.

Стильная кухонная техника

Маленькие детали делают дом по-настоящему уютным. Если ваши друзья — приверженцы здорового образа жизни, то красивая соковыжималка или блендер станут их ежедневным спутником. Вместе с красивым дизайном вы подарите друзьям здоровье и отличное самочувствие. Фото: shutterstock.com Поход в спа Массаж, бассейн, обёртывания, сауна — согласитесь, мало кто откажется провести день в спа-центре. Частенько люди экономят на своём отдыхе, так что поход в спа — это прекрасный подарок для ваших близких. Многие центры предлагают парные программы расслабления: выбирайте их и не прогадаете.

Прогулка на яхте

Прогулка на яхте — отличный летний подарок. Свежий ветер, прохлада воды и приятное покачивание на волнах, которое можно ощутить даже в пределах Москвы. Самые интересные маршруты проходят по Москве-реке и Обводному каналу — мимо Дома музыки, Храма Христа Спасителя, Парка Горького и Кремля. По количеству впечатлений и эмоций один день на яхте равнозначен полноценному отпуску. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Что подарить тем, кто хочет начать вести здоровый образ жизни: 8 лучших идей Выбор редакции: 5 книг, которые мы советуем прочитать (и подарить) 10 книг, которые действительно лучший подарок Аксессуары для дома: 10 предметов, которые создают уют Запись «Что подарить друзьям на свадьбу: 7 крутых идей» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.