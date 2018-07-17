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От Путина на медведе до девочки из «Крика»: что можно пропустить, уснув в машине
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От Путина на медведе до девочки из «Крика»: что можно пропустить, уснув в машине 

PlayboyRussia.com 43 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
Что может случиться, пока вы едете с друзьями в машине и решили немного вздремнуть? Недавно на этот вопрос ответили пользователи сети с помощью очень веселых фотожаб.
Судя по предложенным иллюстрациям, лучше не отвлекаться на сон, потому что за окном автомобиля может произойти что угодно.
Все началось с девушки по имени Эриа, которая сфотографировала своего парня Скотта спящим в машине, и опубликовала его фотографию в сообщество I’m Telling God в фейсбуке с просьбой пофантазировать, что мог пропустить ее бойфренд за это время.
«Мы ехали на одно мероприятие. Нас было пять человек в машине, но ни наши энергичные разговоры, ни громкий смех, ни кочки на дорогах не смогли его разбудить. Я сделала фотографию, потому что это было так смешно, что он смог спать несмотря на все это», — рассказала девушка изданию Bored Panda.
Впоследствии участники паблика, который специализируется на различных мемах, предположили, что мог пропустить Скотт, и стали публиковать множество иллюстраций с его физиономией и пейзажем за окном.
По словам Эрии, она совсем не ожидала, что эта тема разовьется до таких масштабов. На иллюстрациях Скотт пропускает много всего важно — Путина верхом на медведе, приветствие Ким Чен Ына и его армии, взгляд неверного парня из того самого мема, а также многое другое.
Остальные фотожабы смотрите в нашей галере:
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