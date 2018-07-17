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Собака спасла от гибели семь брошенных котят
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Собака спасла от гибели семь брошенных котят 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Менло, штат Джорджия, собака спасла новорожденных котят. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Хозяйка пса, 30-летняя Уитни Брейли (Whitney Braley), обратила внимание, что ее хаски по кличке Бэннер чем-то взволнована. Собака тянула ее за платье и пыталась что-то показать, Женщина решила выяснить, что беспокоит Бэннер, и последовала за ней.
«Она умчалась в лес и стала бегать вокруг картонной коробки. Я представления не имела, что там может быть, — рассказывает Брейли. — Когда я открыла ее, Баннер тут же нырнула внутрь и вытащила крохотного белого котенка».
Как выяснилось, собака привела хозяйку к коробке, в которой лежали семь новорожденных котят. «Каким-то образом она знала об этом, — говорит женщина. — Настоящий герой. Если бы она их не нашла, они бы все умерли.
Когда Брейли принесла котят домой, собака не отходила от них ни на шаг. „Она ложится с ними, прижимается к ним и спит возле них, — утверждает женщина. — Она — их приемная мать и считает их своими детенышами“.
В 2012 году сообщалось, что в Великобритании мусорщики спасли котенка, который оказался в мусорном контейнере. Вероятно, животное кто-то выкинул, а сотрудники городской службы уборки не заметили его, когда забирали мусор.
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