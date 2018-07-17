Книжная полка. Топ самых популярных авторов среди читателей автозаводских библиотек

За детективным сюжетом всегда интересно следовать. Вот и здесь все начинается стремительно: в селе Сокольничьем найдена задушенной богатая женщина. Она с местным населением никогда не конфликтовала. Тогда кто же лишил ее жизни? За выявление истины берется профессор Илья Субботин, который частенько посещает это село. Он сыщик-любитель, но именно ему предстоит изучить все обстоятельства этого сложного и чрезвычайно запутанного дела, познакомиться с приезжими дачниками, и выяснить: кто же убил почтенную даму? И главное — зачем?

Как ни странно, отзывы об этой книге диаметрально противоположные: «В общем, все на высоте, впрочем, как и всегда, это лучшее произведение за последние два три года», «А было хорошо. И пусть детективная линия совсем простенькая, да и какая-то „натянутая“. Зато вся атмосфера книги спокойная, добрая, сентиментальная».

В общем, нужно прочитать, чтобы принять сторону тех, кто «за» или «против». Тем, кто не ищет глубокого философского смысла происходящего и хочет просто отдохнуть и получить удовольствие от лихо закрученного сюжета, книга понравится!

Это так называемая «женская тема», хотя и написана мужчиной. Одним из самых популярных сейчас современных писателей.

Эпиграф звучит так: «Прежде чем осуждать своих родителей, вырасти сначала собственных детей».

Сюжет книги очень современен и понятен, прежде всего, мамам. Популярная и востребованная актриса театра, кино и телевидения Ирина Невельская, как белка в колесе кружится, чтобы заработать деньги, не потерять популярность, уйти от жизненных проблем. А реальная жизнь словно проходит мимо нее. Семья не сложилась, взрослая дочь отбилась от рук: бросила институт, куда ее пристроила мама, ходит по ночным клубам, пробует легкие наркотики. А все потому, что маме до своего ребенка никакого дела. Лишь, когда чадо попадает в полицию, та решает бросить все и отправиться к своим истокам, в то место, где она родилась — в Атяшево. Это небольшой городок в Мордовии.

Там изменится и сама главная героиня, и ее дочь, а вот что это будут за метаморфозы, обязательно прочитайте. Олег Рой — признанный мастер психологического женского романа. А еще большинство его книг заканчивается хэппи-эндом — ведь это так бывает важно, правда?

Елена Михалкова. «Пирог из горького миндаля»

В одном из интервью Елена Михалкова как-то сказала: «Когда-нибудь я напишу детектив про террариум единомышленников, но пока меня по-прежнему занимает феномен большой семьи, в которой все ее члены подчиняются pater familias (отцу семейства)».

Книга «Пирог из горького миндаля» именно об этом — о неожиданно собравшихся вместе родственниках. Показать деду внуков съехались родители в надежде, что именно его чадо сможет заполучить благословение, а затем и прилагающееся к нему наследство. Но охота за большими деньгами всегда заканчивается плохо.

Вот и беззаботное лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер: все закончилось убийством. Нам даже показали на убийцу. А через 15 лет всплывают новые подробности и старые воспоминания. И указанный убийца превращается в жертву.

В общем, скучать с этой книгой не придется точно. К прочтению рекомендовано!

2018 год в библиотеках прошел под именем Алексея Максимовича Горького — в марте был 150-летний юбилей. А значит, многие захотели перечитать любимые произведения: «Детство», «Жизнь Клима Самгина» и «Сказки об Италии». Последняя книга спрашивалась в библиотеках постоянно.

Эпиграфом к циклу взята цитата Г. Х. Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь». Вот и это вовсе не сказки, а зарисовки из жизни.

В рассказе «Нунча» танцовщица Нунча вырастила красавицу-дочь Нину, но между ними встала любовь к одному человеку. Танец должен разрешить их спор. Мудрая Нунча благословила дочь и умерла в танце.

В рассказе «Мать изменника» описана трагедия матери, которая ради освобождения своего народа, убивает единственного сына, возглавлявшего войска, осаждавшие город.

В рассказе «Заветы рыбака» отец во время шторма спасает своего сына ценой собственной жизни.

Такие сюжеты всегда интересны, поэтому эта книга не случайно оказалась в юбилейном горьковском году такой востребованной.

Дина Рубина. «Бабий ветер»

Чтобы было понятно, выражение «бабий ветер» существует на Камчатке, это солнечная погода с легким ветерком. Как известно, полуостров каждый день сталкивается со штормовыми и даже с ураганными ветрами. И этого легкого ветерка ждут женщины, чтобы на воздухе высушить постиранное белье. В другие дни его, пожалуй, унесет в неизвестном направлении.

Героиня романа от первого лица пересказывает эпизоды о советском детстве в Киеве, о семье, о коммуналках, о киевских базарчиках, о застольях, о незабываемом полете на воздушном шаре… А вспоминается это из-за океана, из США, где эмигрантка осела после 90-х годов. Есть все, только счастья нет. Жизнь здесь она наблюдает, работая в косметическом кабинете. Пронзительная история о непростой жизни очень простой женщины, рассказанная автором, как всегда, ярко и талантливо. Послевкусие истории долгое и терпкое, а еще вам наверняка захочется обнять своих близких сразу после прочтения тяжелой, но очень важной книги Рубиной.