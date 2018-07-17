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У берегов Южной Кореи нашли крейсер времён Русско-японской войны
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У берегов Южной Кореи нашли крейсер времён Русско-японской войны 

RT на русском 38 минут назад
Южнокорейские поисковики нашли броненосный крейсер российского императорского флота «Дмитрий Донской», который участвовал в Русско-японской войне 1904—1905 годов.
Как сообщает «Рёнхап», «Дмитрий Донской» был обнаружен у берегов южнокорейского острова Уллындо в Японском море.
Обнаружившая его компания Shinil Group занималась поисками крейсера на протяжении нескольких лет.
«Мы обнаружили корабль на глубине 434 метра в 1,3 км от острова Уллындо. Мы также идентифицировали название корабля — «Дмитрий Донской» — на его корме», — рассказали представители компании.
Сообщается, что корпус корабля находится в плохом состоянии из-за многочисленных пробоин от попадания снарядов в ходе боя с японскими крейсерами. Отмечается, что несмотря на это, его палуба хорошо сохранилась.
Представители Shinil Group заявили, что компания планирует организовать подъём корабля.
Крейсер «Дмитрий Донской» участвовал в Цусимском сражении и был затоплен командой 29 мая 1905 года после того, как на пути во Владивосток его нагнала японская эскадра.
Ранее российские моряки обнаружили подводную лодку времён Великой Отечественной в Балтийском море.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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