Бандаж после родов

Почему-то слово «бандаж» у меня всегда ассоциировалось с багажом. По сути — так и есть: живот укладывается в своеобразную сумочку. После первых родов бандаж я не носила — «сумочка» была куплена крайне неудобная, живот в ней пережимался в нескольких местах, дышать было трудно, а ходить и сидеть больно. После вторых родов вопрос был исследован и изучен, бандаж был подобран самый что ни на есть подходящий, и функцию он свою выполнил отлично. Бандаж, на самом деле, полезная штука. Главное — это правильно выбрать и надеть. Вот об этом и поговорим.

Что такое бандаж?

Бандаж — это широкая эластичная лента со специальной уплотненной вставкой в области живота. Есть дородовой бандаж, есть послеродовой. В этой статье мы поговорим о послеродовом.

Зачем нужен бандаж?

Послеродовой бандаж носится не только для того, чтобы живота не было видно. Он еще выполняет ряд медицинских функций:

восстанавливает тонус мышц брюшной стенки;

поддерживает мышцы живота;

содействует быстрому сокращению матки;

нужен для профилактики опущения органов брюшной полости;

после кесарева сечения закрепляет швы;

снимает боли в спине;

снижает нагрузку на позвоночник.

Показания к ношению бандажа:

после кесарева сечения (ношение бандажа уменьшает боль);

если у матери есть проблемы со спиной (сколиоз, радикулит и т.д.);

при сильных болях в животе после естественных родов;

если появились растяжки и живот сильно обвисает;

при пониженном тонусе мышц брюшной стенки.

Противопоказания для ношения бандажа:

швы на промежности (при ношении бандажа нарушается кровообращение, это ухудшает заживляемость);

аллергическая реакция на ткань и материалы бандажа;

отеки при заболеваниях почек;

кожные заболевания;

заболевания желудочно-кишечного тракта.

Виды бандажей

Чтобы выбрать подходящую именно вам модель, нужно знать особенности каждой из них: Универсальный бандаж — может использоваться и во время беременности, и после родов. Длинная эластичная лента с одним широким концом и одним узким. Во время беременности узкая сторона носится на животе, широкая прилегает к спине, после родов — наоборот. Считается самым экономичным вариантом. Пояс, или бандаж-лента, — послеродовой бандаж в виде широкой эластичной ленты с широкой вставкой на животе. С помощью липучек можно регулировать давление на живот. Пояс позволяет хорошо зафиксировать шов после кесарева сечения и эффективно утягивает живот. Но есть существенный минус — при ходьбе и активном движении пояс может сместиться выше живота. Бандаж-трусики — послеродовой бандаж в виде трусиков с высокой талией, изготовленный из плотной натуральной эластичной ткани. Имеет плотную вставку в районе живота и несколько уровней застежек, что позволяет подогнать его под фигуру. Некоторые модели снабжены застежкой снизу, что упрощает посещение туалета. Не скатываются и не задираются, хорошо поддерживают живот, не заметны под одеждой. Минус — ежедневная стирка. Бандаж-корсет — имеет дополнительные вставки в районе поясницы, что позволяет максимально эффективно подтянуть живот и снять нагрузку со спины. Бывает нескольких видов:

корсет-пояс — сделан по аналогии с лентой, но со вставками на поясе. Минус — задирается при ходьбе;

корсет-трусики — совмещает в себе преимущества бандажа-трусиков и бандажа-корсета, но неудобен при посещении туалета;

корсет-бермуды — корсет с шортами до колен. Утягивает не только живот, но и бедра с ягодицами. Обычно имеет боковую застежку.

корсет-штанишки — та же конструкция, что и в бермудах, но штанины ниже колен.

Бандаж-юбочка — система та же, что и в бандаже-поясе, но ширина значительно больше. Охватывает и живот и бедра. Минус — может задираться и скатываться при ходьбе.

Как правильно выбрать бандаж

Правильный выбор бандажа обеспечивает не только необходимый медицинский и визуальный эффект, но и позволяет избежать неприятных и болевых ощущений при ношении бандажа. Правила выбора:

обязательно посоветуйтесь с врачом перед покупкой бандажа;

не полагайтесь на мнение знакомых, у всех разные ощущения и предпочтения;

покупать бандаж следует только в аптеках и специализированных магазинах;

никогда не брать бандаж «с рук», поскольку после носки ткань растягивается и не может выполнять свою основную функцию;

перед покупкой нужно тщательно снять размер бедер и талии;

бандаж-трусики нужно брать на один размер больше вашего;

нужно внимательно отнестись к выбору материала, из которого сделан бандаж, — он должен быть впитывающим и дышащим, а значит, натуральным;

обязательно должны быть многоуровневые застежки — они позволят максимально точно подогнать изделие по фигуре;

швы должны быть не грубыми и не доставлять неприятных ощущений.

Выбор модели бандажа, если нет четких врачебных рекомендаций, делается исходя из предпочтений и желаний самой женщины.

Как надевать бандаж

Часто можно слышать жалобы на неудобство бандажа. Обычно это связано либо с неправильным выбором изделия, либо с тем, что бандаж неправильно надет. Основные правила надевания бандажа:

обязательно ознакомьтесь с инструкцией к изделию;

большинство моделей надевать нужно лежа, приподняв бедра. В таком положении внутренние органы, в том числе и матка, занимают правильное положение, а поясничный отдел максимально расслабляется, что и позволяет достигать необходимого эффекта от ношения бандажа;

универсальный бандаж и бандаж-лента могут надеваться стоя;

при ношении бандажа не должно возникать дискомфорта и болевых ощущений;

если неприятные ощущения возникли — лягте и ослабьте застежки, если это не помогает — обратитесь за советом к врачу;

нельзя туго затягивать бандаж, чтобы не нарушить кровообращение;

живот не должен быть пережат.

Когда можно начинать носить бандаж после родов?

Если ношение бандажа назначено врачом, то он и определит, когда и сколько его носить. Если женщина самостоятельно приняла решение использовать бандаж, то ей все же необходимо сначала проконсультироваться с врачом, чтобы точно знать, что у нее нет противопоказаний. В таком случае можно начинать носить бандаж сразу в роддоме или после выписки.

Сколько нужно носить бандаж?

Постоянное ношение бандажа может нарушить кровообращение! Поэтому носить его можно не больше 10–12 часов в день, делая перерывы по 30–40 минут каждые 3–4 часа. Не рекомендуется носить бандаж больше шести недель. Обычно живот приходит в норму к четвертой неделе после родов. Не рекомендуется лежать в бандаже больше 10–15 минут. На время приема пищи бандаж также лучше снимать, чтобы не нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Важно! Никогда не оставляйте бандаж на ночь! Это может навредить вашему здоровью! Если бандаж правильно подобран и носится по всем правилам, то он обязательно справится со своей основной задачей — сделать вашу фигуру более стройной.