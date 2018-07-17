Ещё
«Манчестер Юнайтед» представил форму на сезон-2018/19
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» представил форму на сезон-2018/19 

SPORT24.ru 36 минут назад
«Манчестер Юнайтед» представил домашний комплект формы от Adidas на сезон-2018/19. Об этом сообщается на официальном сайте манкунианцев.
Форма выполнена в красном цвете с горизонтальными полосами внизу майки. Дизайнеры были вдохновлены историей «Манчестер Юнайтед», который 140 лет назад назывался «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)».
Команда была первоначально сформирована в 1878 году отделом Перевозки и вагонов в Ланкаширском и Йоркширском железнодорожном депо в Ньютон Хит и первоначально играла в против других департаментов и железнодорожных компаний на своей родине в Норт-Роуд, Манчестер.
Впервые в новой форме «МЮ» сыграет во время американского турне. Экипировка уже поступила в продажу.
SPORT24.ru: последние новости
Мяч с финала ЧМ-2018 отправят спасенным из пещеры детям в Таиланде Роббен: «Чувствую, что даже в 34 года я нахожусь в отличной форме» Дешам: "От Погба всегда ждут многого, но Феллайни плотно с ним играл"
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки17
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать18
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звезды 90-ых, которых больше нет
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образования
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение