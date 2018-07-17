«Манчестер Юнайтед» представил форму на сезон-2018/19

Манчестер Юнайтед » представил домашний комплект формы от Adidas на сезон-2018/19. Об этом сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Форма выполнена в красном цвете с горизонтальными полосами внизу майки. Дизайнеры были вдохновлены историей «Манчестер Юнайтед», который 140 лет назад назывался «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)».

Команда была первоначально сформирована в 1878 году отделом Перевозки и вагонов в Ланкаширском и Йоркширском железнодорожном депо в Ньютон Хит и первоначально играла в против других департаментов и железнодорожных компаний на своей родине в Норт-Роуд, Манчестер.

Впервые в новой форме «МЮ» сыграет во время американского турне. Экипировка уже поступила в продажу.