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«Манчестер Юнайтед» представил игровую форму на сезон-2018/19
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«Манчестер Юнайтед» представил игровую форму на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Манчестер Юнайтед» в своём официальном «твиттере» опубликовал видеоролик, на котором презентует новый комплект домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Футболки манкунианцев выполнены в красных цветах, при этом на нижней части присутствуют чёрные полосы. Шорты и гетры выполнены в чёрном цвете. Техническим спонсором «Манчестер Юнайтед» является фирма adidas.
В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов команда дошла до стадии 1/8 финала, где уступила «Севилье», а в Кубке Англии добралась до финала, в решающем матче проиграв «Челси».
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