Первый выход после рождения ребенка: Джереми Микс и Хлоя Грин во Франции

Долгое время о них ничего не было слышно, а вчера папарацци заметили влюбленных на отдыхе во Франции. Парочка прошлась по магазинам вместе со старшим сыном Джереми и мамой Хлои.

Кстати, на фото заметно, что безымянный палец Грин украшает кольцо с внушительным бриллиантом. Неужели Микс сделал предложение своей девушке?

https://www.youtube.com/watch?v=VW5Y44czEGA

Напомним, роман Хлои и Джереми вспыхнул в прошлом году, когда манекенщик еще был женат. Но вскоре он развелся и посвятил себя новым отношениям.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-vyhod-posle-rozhdeniya-rebenka-dzheremi-miks-i-hloya-grin-vo-frantsii/