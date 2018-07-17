Первый выход после рождения ребенка: Джереми Микс и Хлоя Грин во Франции 

Месяц назад «самый красивый преступник» Джереми Микс (34) и его возлюбленная Хлоя Грин (27) стали родителями. У пары родился сын Джейден Микс-Грин.
Долгое время о них ничего не было слышно, а вчера папарацци заметили влюбленных на отдыхе во Франции. Парочка прошлась по магазинам вместе со старшим сыном Джереми и мамой Хлои.
Кстати, на фото заметно, что безымянный палец Грин украшает кольцо с внушительным бриллиантом. Неужели Микс сделал предложение своей девушке?
https://www.youtube.com/watch?v=VW5Y44czEGA
Напомним, роман Хлои и Джереми вспыхнул в прошлом году, когда манекенщик еще был женат. Но вскоре он развелся и посвятил себя новым отношениям.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-vyhod-posle-rozhdeniya-rebenka-dzheremi-miks-i-hloya-grin-vo-frantsii/