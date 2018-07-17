Скончался последний возлюбленный прославленной Одри Хепберн

Голландский актер Роберт Уолдерс (Robert Wolders), бывший одним из членов директоров Детского фонда Одри Хепберн (Audrey Hepburn Children's Fund), скончался утром во вторник, 17 июля на 82 году жизни. Мужчина ушел из жизни у себя дома, в окружении близких. Родственники Уолдерса не пожелали разглашать причины его смерти.

Встреча Роберта с Одри Хепберн (Audrey Hepburn) произошла в 1980 году. В то время брак звезды картины «Завтрак у Тиффани» с итальянским психиатром Андреа Дотти (Andrea Dotti) трещал по швам. Уолдерс был рядом с иконой Голливуда до конца ее дней, пока она не умерла 20 января 1993 года от редкого вида рака аппендикса на 64 году жизни.

«В моей жизни есть замечательный человек, мой Роберт», — делилась актриса в одном из интервью. «У нас очень много общего, он очень хорошо ко мне относится и очень заботится обо мне. Он дает мне восхитительное чувство защищенности, и я для него самое важное в жизни».

В свою очередь Уолдерс так вспоминал о встрече с Одри. «После того, как я встретил ее, наш общий друг посоветовал мне пригласить ее на ужин, но она сказала, что вечером у нее съемки. Я решил, что это с ее стороны вежливый отказ», — признавался он.

«На следующий день она пригласила меня выпить в отель Pierre, и встреча обернулась трехчасовой беседой. В какой-то момент она спросила, не буду ли я возражать, если она закажет пасту.

После многочасовых бесед по телефону мы поняли, что должны быть вместе. Она попросила меня немного подождать, чтобы она могла подготовить к этому шагу сына Луку (Luca), дочь Андрею (Andrea) и своего мужа, который вскоре должен был стать бывшим.

Когда дочь увидела меня с ней, она подошла и сказала, что ее мать выглядит очень красивой и, наверное, влюблена. На это Одри сказала, что так и есть».