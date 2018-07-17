Русский тяжеловоз. Что работодатели думают о трудоголиках

Не каждого увлеченного работой человека можно назвать трудоголиком. Forbes решил узнать, что это за люди и стоит ли их брать на работу.

Трудоголизм — явление всегда отрицательное, и оно не может приветствоваться ни в одной организации. В то время, как человек-труженик, который любит работу и вкладывается в нее, — ценный кадр. Он всегда найдет время отдохнуть от переработок: может заняться другими делами, эмоционально включенно пообщаться на выходных с родными, лечь спать днем, полностью отвлечься без нервных мыслей о работе. А за трудоголизмом скрывается невротический синдром, трудоголик не видит смысла ни в чем другом, кроме работы.

Юлия Забазарных, партнер компании «Контакт», InterSearch Russia

Трудоголизм уместен в стартапах, когда выстраиваются все бизнес-процессы и когда бизнес только становится на ноги, либо когда на рынке возникает кризисная ситуация и необходимо использовать все резервы. Но трудоголизм на протяжении многих лет даже у самых вовлеченных топ-менеджеров вызывает усталость, выгорание, ошибки, и как результат, снижение эффективности бизнеса. При этом руководители-трудоголики тяжело делегируют задачи и теряют успешных сотрудников, которым нужна самостоятельность и расширение зоны ответственности

Я считаю, что нанимать такого сотрудника скорее стоит, но это решение зависит от поставленных задач и поведенческих особенностей команды. Трудоголизм бывает разный, и трудоголики могут менять свои приоритеты в разные периоды жизни. Определить трудоголика на интервью можно с помощью следующих вопросов: что, если вам придется работать с ненормированным графиком? Какой график у вас был на предыдущем месте работы? В каком графике вам комфортно работать? Что вы делаете, если обнаруживаете, что ваш подчиненный не выполняет поставленную задачу в срок?

Лусине Абгарян, директор по персоналу Kelly Services

Для меня трудоголик — сотрудник, который перерабатывает систематически и на «длинной» временной дистанции не потому, что его работа это подразумевает время от времени, а по каким-то иным причинам.

Например, у сотрудника может включаться «тругодоголизм», если ему интересна работа или какая-то важная жизненная цель/задача. Но трудоголиками еще становятся и те, у кого плохие навыки планирования и организации, или те, кто «растягивает» день перекурам, общением с коллегами или просмотром соцсетей. В любом случае, грамотный руководитель и бизнес ориентированный HR не будут вешать ярлык «эффективный/неэфективный сотрудник, потому что трудоголик». Важно понимать причины, по которым человек перерабатывает и корректировать их. А любому трудоголику нужно уметь поймать момент, когда батарейка «садится», и знать, как ее «зарядить»: переключать внимание на другую деятельность, находить отличные от работы увлечения и т.д. Это необходимо: даже если причины трудоголизма самые что ни на есть мотивирующие, эмоциональные и физические ресурсы не безграничны, и систематические переработки могут привести к профессиональному выгоранию».

Как правило, трудоголиками называют тех людей, которые работают 50-70 часов в неделю. Но внутри этой группы есть категории. Первая категория — люди, у которых есть внутренний принудительный мотив и работают они без удовольствия. Вторая — те, кому работа нравится и они трудятся с высоким уровнем вовлеченности. Исследования показывают, что настоящих трудоголиков (первой группы) всего 5-10%. И у всех них есть дополнительные отклонения. Например, неудовлетворенность жизнью, синдром дефицита внимания, у 10% из настоящих трудоголиков присутствует депрессия. Основная проблема истинного трудоголика в том, что у него полностью отсутствует связь между затраченным временем и эффективностью от работы. В итоге такое положение вещей приводит к стрессу и выгоранию. Те, кто перерабатывают, но при этом любят свою работу-компенсируют тем самым стресс, который никак на них не влияет и не отражается, например, на давлении и на общем состоянии здоровья.

Как отличить настоящего трудоголика: у него постоянно увеличенный рабочий день, отсутствует интерес к жизни (аппетита, дополнительных увлечений, спорта, планов на отдых, желания повеселиться). Работа у трудоголика не связана с результатом — у него нет желания достигнуть цели, добиться повышения на работе, или ориентации на выполнение KPI.