Брэндон Боченски: «Задумался о возвращении, когда у „Барыса“ была серия поражений»

Нападающий Брэндон Боченски сказал, что после ухода из «Барыса» в мае прошлого года он не прикасался к клюшке около 6 месяцев. В начале июля астанинцы объявили о возвращении форварда. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2018/19.

— Сколько времени вы не притрагивались к клюшке?

— Долго, месяцев шесть-семь, — цитирует официальный сайт НХЛ Боченски. — Я играл в теннис, в гольф, бегал, занимался фитнесом, но на лед вышел только в ноябре прошлого года. Мы собирались с коллегами, которые тоже завершили карьеру, играли пару раз в неделю.

Понимаю, какой громадный объем работы впереди. Надо работать так, чтобы в итоге болельщики не сказали: «Лучше бы тебе держаться подальше». Это меня очень мотивирует.

— За этот год вы не растеряли форму…

— Конечно, я ведь навсегда со спортом. Как уже сказал, играл в большой теннис, как минимум три раза в неделю. Причем, поначалу не особо получалось, но сейчас я довольно хорош. В теннисе много элементов похожих на хоккейные. Кроме того, ходил в тренажерный зал, бегал, катался на велосипеде. Я люблю спорт, люблю тренировки, мне нравится такой образ жизни, и не нужно заставлять себя ежедневно что-то делать, я кайфую от всего этого.

— Когда вы начали ощущать нехватку хоккея в своей жизни?

— Весь прошлый сезон следил за «Барысом». Начали хорошо, чувствовал себя спокойно: раз у команды все получается, значит, есть потенциал. А потом, когда началась длинная череда поражений, а я ничем не мог помочь, стал скучать по хоккею и думать, что хочу вернуться. Поэтому и начал играть, тренировать сына, но этого оказалось очень мало.

— Получается, вы все время были на связи с командой?

— И когда в вашей голове, что называется, щелкнул переключатель?

— Точной даты не назову, это происходило постепенно. Я чувствовал, что нахожусь в хорошей в физической форме, осознал, насколько люблю хоккей и хочу играть. В то же время понял, что не всегда буду в такой форме, и времени все меньше и меньше. Вот тогда и пришла твердая уверенность: я должен играть.