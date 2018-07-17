10 фото, доказывающих, что Агутин идеальный мужчина

В честь 50-летнего юбилея музыканта мы детально изучили его биографию и поняли, что Леонид — именно тот, кого мечтает встретить каждая женщина.

16 июля певец и композитор Леонид Агутин отметил юбилей — 50 лет! Сам он по этому поводу оставил в Instagram пост, в котором признался, что эта дата ему нравится, потому что «звучит красиво». Хвалиться достижениями и подводить промежуточные итоги успешно сложившейся карьеры музыкант не стал, даже посетовал на то, что на эту тему в его голове нет «каких-либо стоящих идей». А вот в том, что касается творчества, по словам Леонида, мыслей у него тьма! Именно поэтому Агутин пожелал себе только одного — здоровья, которое позволит реализовать все эти планы. Так, с присущей ему скромностью, музыкант поздравил сам себя. А редакция WDay.ru решила поздравить Леонида Агутина доказав, что скромность — далеко не единственное его завидное качество, благодаря которому этого талантливого артиста любит и зрительская аудитория, и многочисленные друзья, и такая потрясающая женщина, как Анжелика Варум

1. Любит жену

Варум и Агутин в день свадьбы в Венеции, 18 июля 2000 года

Сегодня Леонид и Анжелика по-прежнему любят друг друга

Едва отметив юбилей, Леонид Агутин будет праздновать другую дату — 18 лет совместной жизни со своей супругой Анжеликой Варум. Пара поженилась 18 июля 2000 года. Церемония была кулуарной и стильной — влюбленные зарегистрировались и прогулялись по улицам Венеции, облаченные в шикарные белые наряды. До этого музыканты год работали вместе, а потом год прожили в гражданском браке. Сегодня Агутина и Варум считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Сам певец считает секретом идеальных отношений то, что они просто являются половинками друг друга. Ведь известно, что до Анжелики у Леонида был брак и серьезные романы, один из которых даже принес ему дочь. Однако встретив «своего» человека, музыкант стал настоящим однолюбом и не был замешан ни в одном скандале, который мог бы бросить тень на его отношения с Анжеликой.

2. Обожает дочерей

Разве не милота?

С дочерью Елизаветой

С дочерью Полиной в Лондоне

У Леонида две дочери — Полина и Елизавета. Мама старшей — балерина Марина Воробьева, с которой Агутин состоял в гражданском браке до того, как встретил Варум. Несмотря на то, что девочка воспитывалась заграницей, связь с отцом она никогда не теряла, и сегодня Instagram музыканта постоянно пополняется совместными снимками Леонида и Полины, которая живет и учится в Европе. Младшая Лиза — дочь Анжелики Варум. Она, кстати, тоже не живет вместе с родителями в России, а учится и занимается творчеством в США. Успехами дочери Леонид очень гордится, ведь она самостоятельно организовала в Майами музыкальный коллектив.

3. Обладает вкусом

Леонид в образе босоногого бунтаря в 90-е Агутин и его взрослый «элегантный бунт»

В 1990-е, когда начиналась карьера Леонида, он выбрал для себя образ бунтаря с длинными волосами, шокирующего публику этническими нарядами и «босоногими» выходами на сцену. В этом амплуа музыкант смотрелся свежо и органично. Вопрос состоял в том — сможет ли Леонид, повзрослев, оставаться интересным и стильным, сменив привычные наряды на что-то более серьезное. Агутин смог! Ему удалось найти свой стиль, который можно окрестить, как «элегантно бунтарский». В 50 лет Леонид выглядит и интересно, и по возрасту.

4. Знает толк в романтике

8 марта 2017 года

Каждый год, 8 марта в Instagram музыканта появляется пост, в котором он в стихотворной форме поздравляет женщин с их днем. Пост этот всегда сопровождается снимком Леонида с охапкой желтых тюльпанов. Именно эти цветы обожает Анжелика Варум. Согласитесь — это так романтично, когда муж точно знает, какой именно букет хочет получить его супруга.

И можно ли не считать романтиком автора этих строк?

«Мы глупости для вас готовы делать, Порою даже смыслу вопреки… Рассчитывайте, милые, всецело. Мы здесь. Мы рядом. Ваши мужики».

5. Играет на гитаре

Леонид Агутин 20 лет на сцене с гитарой в руках

Какая женщина не мечтает о мужчине, который умеет играть на гитаре и пишет песни? Леонид — не просто певец, он талантливый композитор: все свои хиты он написал самостоятельно. Агутин родился в творческой семье, его отец был музыкантом, а мама танцовщицей. Мальчика отдали в музыкальную школу в 6 лет, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с гитарой. Сам Леонид признается, что не может жить без творчества.

А еще — у него потрясающее чувство юмора!

«Мыслей тьма и идей, — написал Леонид в своем юбилейном посте. Они толпятся в моей голове и умоляют меня беречь себя, свое здоровье и жить долго, ибо все они мечтают увидеть свет. Ну и еще, конечно, переживаю за своих дорогих и любимых — близких и родных, потому что они ко мне привыкли и на меня рассчитывают, как я понимаю. А еще мои зрители и слушатели. Ведь весь драгоценный фонд моих достижений зависим лишь от внимания столь вожделенной мною аудитории».

16 Июл 2018 в 1:59 PDT Кстати, Леонид Агутин еще и очень хороший друг. Об этом свидетельствует тот факт, что 16 июля, когда он отмечал день рождения, Instagram многих его коллег пополнился трогательными поздравлениями в адрес юбеляра. Многие выкладывали фото разных лет, иллюстрирующие разные этапы творчества и жизни Леонида. Например, Наташа Королева опубликовала ностальгический снимок из 1990-х, где они с Агутиным выглядят очень забавно. Находящийся в этот день на концерте Владимир Пресняков , который является лучшим другом Агутина, оставил для него милое видео-поздравление.

ЖИК, с наступающим Днем Рождения! АГУТИН

Публикация от Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

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