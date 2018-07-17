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Инклюзивный благотворительный забег пройдет в Москве
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Инклюзивный благотворительный забег пройдет в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Благотворительный забег «Без границ» состоится 22 июля в Измайловском парке столицы. Инициатором и организатором выступил благотворительный фонд «Спорт для жизни», сообщили в пресс-службе фонда.
Участвовать в забеге может каждый желающий, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
"Наши забеги — это всегда инклюзия! На одной дистанции бегут и здоровые участники, и люди с инвалидностью. Все мы равны! Задача нашего забега — обратить внимание общества на потребность участия людей с ограниченными физическими возможностями в любительских стартах и соревнованиях", — отметила, директор фонда Анастасия Плетминцева.
Уникальная возможность проверить себя и свои взаимоотношения с близкими — трехкилометровый забег, который, по традиции, парный и «вслепую». «Суть парного забега в том, что один человек в связке завязывает глаза и бежит „вслепую“, второй ведет его как лидер, потом можно поменяться. Это отличная проверка ваших взаимоотношений. Способны ли вы быть лидером или вам комфортнее быть ведомым? Доверяете ли вы друг другу, можете ли вы слепо следовать указаниям партнера? Участие вашей пары в такой дистанции поможет выявить скрытые проблемы взаимоотношений. Мы советуем пробежать эти 3 километра супружеским парам, родителям с детьми, друзьям. Участники обычно в восторге, они получают яркие эмоции! — рассказала Анастасия. — А еще вы на своем опыте почувствуете, как передвигается незрячий человек».
Все средства, привлеченные во время забега, пойдут на развитие программ фонда, который развивает спорт для людей с инвалидностью.
В этом году участие в забеге на дистанции 500 метров смогут принять дети от 3 до 14 лет. Фонд приглашает приходить на спортивное состязание всей семьей.
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