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FT: российский миллиардер два года финансировал движение Бутиной
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FT: российский миллиардер два года финансировал движение Бутиной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский миллиардер Константин Николаев оказывал финансовую помощь россиянке Марии Бутиной, которую США обвинили в действиях в качестве иностранного агента без регистрации, пишет газета Financial Times.
Отмечается, что деньги направлялись на организацию, которую возглавляла Бутина. Речь идет о движении, которое защищает права на ношение оружия.
Пресс-секретарь Николаева подтвердил факт оказания финансовой помощи Бутиной.
"Николаев не контактировал с Бутиной и ее организацией с 2014 года. Он кратко предоставил определенное финансирование организации с 2012 по 2014 год специально для поддержки ее усилий в России по повышению осведомленности общественности по отдельным внутренним проблемам. Его интерес и поддержка были строго ограничены этими усилиями, и с тех пор он не оказывал им никакой поддержки", — сказал пресс-секретарь Николаева.
FT пишет, что у Николаева существуют интересы в сфере американской энергетики и стратегически важной транспортной инфраструктуре в России.
Американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что Бутина назвала Николаева в качестве финансового спонсора во время дачи показаний в Сенате США.
Ранее в США рассказали о встречах Бутиной с американскими чиновниками в качестве переводчицы.
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Женский форум  Ещё 64 источника 
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