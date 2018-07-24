Ещё
Представитель бизнесмена Николаева подтвердил его помощь Бутиной деньгами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представитель бизнесмена Николаева подтвердил его помощь Бутиной деньгами 

BFM.RU 1 час назад
Фото: News.ru
Российский миллиардер Константин Николаев оказывал финансовую поддержку арестованной в США россиянке Марии Бутиной в течение трех лет — с 2012 по 2014 годы. Это газете «Коммерсант» подтвердил представитель бизнесмена.
Он уточнил, что Николаев не контактировал с Марией Бутиной и не оказывал финансовой или иной поддержки ей или ее организации начиная с 2015 года. Накануне газета The Washington Post со ссылкой на показания россиянки перед комитетом Сената по разведке, которые она дала в апреле, сообщила, что Константин Николаев оказывал ей финансовую поддержку. Представитель Николаева этот факт изданию не подтвердил.
По словам источников газеты, близких к семье Николаевых, у Марии Бутиной действительно были с ними контакты, но в строго обозначенный период. «Николаев давал ей деньги на организацию, но перестал это делать уже к концу 2014 года», — заверил собеседник. Другой источник «Коммерсанта», знакомый с деятельностью арестованной, рассказал, что Мария Бутина — фанат своего дела и искренне выступает за то, о чем говорит.
Марию Бутину задержали 15 июля. В США ее обвиняют в том, что она способствовала организации встречи между президентами России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля госпожу Бутину арестовали.
BFM.RU: последние новости
Обзор инопрессы. Россия не хочет нормальных отношений с Западом Три женщины получат по миллиону рублей за подмену детей в роддоме 40 лет назад Сотрудники колонии в Ярославле отстранены от работы из-за видео с избиением
Женский форум  Ещё 63 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь19
Королева шокировала поклонников вульгарным образом17
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены1
Почему считается, что от капусты вырастет грудь
Привычки, которые убивают быстрее алкоголя и сигарет1
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение