Представитель бизнесмена Николаева подтвердил его помощь Бутиной деньгами

Российский миллиардер Константин Николаев оказывал финансовую поддержку арестованной в США россиянке Марии Бутиной в течение трех лет — с 2012 по 2014 годы. Это газете «Коммерсант» подтвердил представитель бизнесмена.

Он уточнил, что Николаев не контактировал с Марией Бутиной и не оказывал финансовой или иной поддержки ей или ее организации начиная с 2015 года. Накануне газета The Washington Post со ссылкой на показания россиянки перед комитетом Сената по разведке, которые она дала в апреле, сообщила, что Константин Николаев оказывал ей финансовую поддержку. Представитель Николаева этот факт изданию не подтвердил.

По словам источников газеты, близких к семье Николаевых, у Марии Бутиной действительно были с ними контакты, но в строго обозначенный период. «Николаев давал ей деньги на организацию, но перестал это делать уже к концу 2014 года», — заверил собеседник. Другой источник «Коммерсанта», знакомый с деятельностью арестованной, рассказал, что Мария Бутина — фанат своего дела и искренне выступает за то, о чем говорит.