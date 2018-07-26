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Российский МИД назвал Бутину политической заключенной в США
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Российский МИД назвал Бутину политической заключенной в США 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
МИД РФ НАЗВАЛ РОССИЯНКУ БУТИНУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАКЛЮЧЕННОЙ В США: ЕЕ АРЕСТ ОБУСЛОВЛЕН ТОЛЬКО МОТИВАМИ АМЕРИКАНСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
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