В соцсетях запустят флэшмоб в поддержку задержанной в США Бутиной 

Российский МИД запустит флешмоб в поддержку гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже.
"В связи с арестом в США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии", — гласит заявление ведомства в официальном аккаунте в Facebook.
Напомним, что россиянку задержали по подозрению в шпионаже. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила задержание желанием Вашингтона «минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки».