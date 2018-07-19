В соцсетях запустят флэшмоб в поддержку задержанной в США Бутиной

Российский МИД запустит флешмоб в поддержку гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже.

"В связи с арестом в США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии", — гласит заявление ведомства в официальном аккаунте в Facebook.