Ведьма из Торжка предсказала поездку Марии Бутиной в США

С Машей Бутиной я познакомился случайно. Друг раскопал в Торжке настоящую ведьму и напросился к ней в гости. А я упросил его взять меня с собой. Ну не видел я никогда живых ведьм. А тут такое дело. Оказывается напросившийся я был не один.

С нами поехала Маша. Четыре часа мы ехали в одну сторону, четыре в обратную. И непрерывно трещали. Как сороки. О политике, о беге, которым Маша увлекается, об оружии, о друзьях и приятелях. Восемь часов трескотни и устойчивый образ — умной, веселой, очень искренней и правдивой барышни. Мы совпали во всём — в отношении к язвам и достоинствам политической системы, во взглядах на жизнь и окружающих нас людей. Потом мы расстались, чтобы регулярно переписываться в «Вотсаппе», ругать кого-то, хвалить, радоваться успехам друг друга и сожалеть о неудачах.

Когда мы поехали в гости к американскому истеблишменту после избрания Трампа, на молельный завтрак, то именно она согласилась быть нашей переводчицей. И снова несколько дней мы болтали о России и Америке, надеялись, что волна вражды и отчуждения уйдёт, пили вино и неприрывно общались. Она училась в каком-то вашингтонском университете на политическом курсе, поэтому изрядная часть разговора была о политике и политиках. Не комплементарно. Так, как есть. С достоинствами и недостатками. С успехами и поражениями. Кого бы разговор ни касался. Разумный, светлый и очень объективный человек.

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Мария Бутина

И тут, как гром среди ясного неба — Мария задержана в США как русская шпионка! Вот эта молодая милая барышня, без специальной подготовки, с американским образованием, еле сводящая концы с концами из-за постоянной проблемы с деньгами, энергичная и занимающаяся политикой потому что учится по этой специальности в университете — шпионка. В это поверить не способен даже я. А я видел много перевёртышей в этой жизни. Но Маша за решёткой.

18 июля американское правосудие будет принимать решение по её судьбе. И, исходя из антирусской истерии, оно может быть совсем неблагоприятным для неё. Кстати, её поездку в Америку на учёбу предсказала ведьма из Торжка. Очень удивив и её, и нас. Может это она во всем виновата?