Ещё
WP: обвиняемая в шпионаже в США Бутина получала помощь от российского миллиардера
Далее:
Читайте также:
Ещё

WP: обвиняемая в шпионаже в США Бутина получала помощь от российского миллиардера 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: facebook/Мария Бутина
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны получала поддержку от бизнесмена Константина Николаева, сообщает The Washington Post, знакомый с ходом расследования дела Бутиной в сенате.
По словам источника, Бутина заявила на слушаниях в сенате, что в апреле 2018 года Николаев предоставлял финансирование для организации «Право на оружие», которую представляла россиянка. Пресс-секретарь бизнесмена подтвердила факт встреч в промежуток с 2012 по 2014 год, однако отказалась говорить о возможном финансировании.
Издание отмечает, что Николаев неоднократно упоминается как «спонсор» в письмах и истории переписки Бутиной.
Ранее сообщалось, что Бутина встречалась с представителями ФРС и Минфина США.
Газета.Ru: последние новости
Мать погибшей звезды "Хора" рассказала о причинах его смерти Звезда "Нелюбви" снимется в хорроре о Яге Экс-тренер тульского "Арсенала" прокомментировал драку с Рабинером
Женский форум  Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле48
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже150
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»41
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды Красота
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
06:09
Звезды, которые сохранили верность супругам
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
01:00
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение