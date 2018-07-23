WP: обвиняемая в шпионаже в США Бутина получала помощь от российского миллиардера

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны получала поддержку от бизнесмена Константина Николаева , сообщает The Washington Post , знакомый с ходом расследования дела Бутиной в сенате.

По словам источника, Бутина заявила на слушаниях в сенате, что в апреле 2018 года Николаев предоставлял финансирование для организации «Право на оружие», которую представляла россиянка. Пресс-секретарь бизнесмена подтвердила факт встреч в промежуток с 2012 по 2014 год, однако отказалась говорить о возможном финансировании.

Издание отмечает, что Николаев неоднократно упоминается как «спонсор» в письмах и истории переписки Бутиной.