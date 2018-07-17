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Омич обокрал и надругался над 13-летней школьницей
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Омич обокрал и надругался над 13-летней школьницей 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Мужчина вызвался проводить дочь подруги своей сожительницы до дома. Но дойдя до ее жилища, он набросился на девочку, обокрал и изнасиловал. Омские следователи направили в суд уголовное дело 32-летнего омича, обвиняющего в разбое, изнасиловании, и покушении на убийство, сопряженного с изнасилованием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.
В ночь с 24 на 25 февраля 32-летний обвиняемый, находившийся в нетрезвом состоянии, вызвался проводить до дома находившуюся у них в гостях 13-летнюю дочь подруги сожительницы. Девочку он повез на такси. По дороге, выйдя из машины в безлюдном месте неподалеку от теплотрассы по ул. Краснознаменная, он начал угрожать школьнице.
— Он забрал у потерпевшей мобильный телефон и денежные средства в размере 100 руб., изнасиловал девочку, после чего стал душить. Когда ребенок потерял сознание, обвиняемый, думая, что девочка мертва, скрылся с места преступления, — пояснили в Следственном комитете.
Но школьница осталась жива. Очнувшись, она сумела добраться до дома и сообщила о произошедшем. В это время злоумышленник уже скрылся из города. Мужчина взял машину у родственника и уехал в Казахстан. Но он был пойман и заключен под стражу. На следствии обвиняемый пытался оправдать себя, заявляя, что девочка сама была на все согласна.
Дело 32-летнего омича будет рассмотрено Омским областным судом.
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