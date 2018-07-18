Глава Подмосковья почтил память Сергия Радонежского

"С праздником вас", — сказал Воробьев жителям Подмосковья, которые пришли в лавру для участия в ежегодных торжествах по случаю обретения мощей православного святого.

Глава Московской области в среду также принял участие в богослужении в честь преподобного. Торжественную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.