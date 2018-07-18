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Глава Подмосковья почтил память Сергия Радонежского
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Глава Подмосковья почтил память Сергия Радонежского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил прихожан Троице-Сергиевой лавры с праздником обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент РИА Новости.
"С праздником вас", — сказал Воробьев жителям Подмосковья, которые пришли в лавру для участия в ежегодных торжествах по случаю обретения мощей православного святого.
Глава Московской области в среду также принял участие в богослужении в честь преподобного. Торжественную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Православные верующие почитают 18 июля как, который является одним из самых известных отечественных подвижников. Преподобный, благословил русское войско перед Куликовской битвой, способствовал развитию монашества. В частности, он основал Троице-Сергиеву лавру — крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви.
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Женский форум  Ещё 13 источников 
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