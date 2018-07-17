Религиозные праздники 18 июля

Преподобный Сергий (в миру Варфоломей) — монах, основатель Троицкого монастыря под Москвой, преобразователь русского монашества и один из самых известных и почитаемых в мире русских святых.

Согласно церковной традиции, датой его рождения считается 3 мая 1314 года, хотя документального подтверждения этому нет: основной источник сведений о подвижнике является — житие, написанное его учеником Епифанием Премудрым около 1418 — не указывает ни точного места, ни даты его рождения. Принято считать, что он — уроженец села Варницы, родился в боярской, но вскоре обедневшей семье, в которой, кроме него было еще два сына. Обеднев, все они перебрались в город Радонеж.

Вообще, внешними событиями жизнь преподобного Сергия не богата. С юности мечтал о монашестве, но по просьбе родителей, оставшихся на его попечении, отложил осуществление мечты до их кончины. Потом, пожив немного с овдовевшим братом в монастыре, уговорил его попробовать совсем удалиться от мира. Вместе они поселились в лесу на холме Маковец у реки Кончуры, построили там деревянную церковь во имя Святой Троицы, но брат скоро не выдержал и сбежал в Москву, в Богоявленский монастырь. А Варфоломей остался. Знакомый игумен Митрофан постриг его в монахи с именем Сергий, и через пару лет к нему стали присоединяться другие иноки.

Образовалась монашеская община, потом монастырь, Сергия избрали игуменом. Жили строго — молились, трудились. Слава обители и ее настоятеля росла, в нее стали стекаться паломники, начали селиться по соседству, появились щедрые жертвователи, а у Сергия — ученики. Он ввел в монастыре общинножительный устав, принятый потом во многих русских монастырях: не принося с собой из мира никакого имущества, троицкие иноки должны были добывать себе пропитание тяжелым трудом, пример которого подавал сам игумен, обладавший большой физической силой и необходимыми в сельском быту знаниями.

Сергий мирил враждовавших друг с другом князей, отказался стать митрополитом Московским, когда ему предлагали, основал, кроме Троицкого, еще несколько монастырей и послал в них своих учеников, которые, в свою очередь учредили еще более 40 обителей.

Так, в трудах, воздержании и молитве, как сообщает Епифаний Премудрый, достиг преподобный глубокой старости, предупредил братию о своей скорой кончине и «безмолствовать начал», а перед самой смертью призвал всех, дал наставления, причастился и 25 сентября 1392 года скончался. Почитать его как святого начали еще до того, как на Руси появилась практика канонизации.

А 5 июля (18 июля по новому стилю) 142 года, по свидетельству Пахомия Логофета, были обретены его нетленные мощи, ставшие главной святыней Троице-Сергиева монастыря. До XX века их всего три раза выносили за его ограду — дважды в XVIII веке, спасая от пожара, и в 1812 году, во время войны с Наполеоном.

Но в 1919 году в целях борьбы с «религиозным дурманом» началась кампания «вскрытия мощей». Не избежали общей участи и останки преподобного Сергия. Только главу святого верующим удалось спрятать, а мощи его стали экспонатом Сергиевского историко-художественного музея. В 1941 году их вместе с музейными фондами эвакуировали в Соликамск и только после войны, в 1946 году, вернули церкви. С тех пор они навсегда обрели свое место в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.