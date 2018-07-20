Воробьев поздравил православных с праздником обретения мощей Сергия Радонежского

Губернатор в среду принял участие в торжествах в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского.

"Поздравляю православных с праздником обретения мощей Сергия Радонежского! В честь преподобного патриарх Кирилл провел сегодня службу в Сергиевом Посаде. Для Подмосковья этот святой — один из главных нравственных ориентиров. При жизни он много сделал для русской земли, но и после смерти продолжает вдохновлять нас и дарить надежду", — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Божественную литургию в среду в Успенском соборе совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После чего он отслужил праздничный молебен, в котором принял участие глава Подмосковья. Воробьев приложился к мощам преподобного, а также пообщался с паломниками. В делегацию также входил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев

Церковь отмечает обретение честных мощей преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Сергий Радонежский — святой подвижник на Руси, преобразователь монашества в центральной и северной Руси, наиболее почитаемый из русских святых. Традиционно в этот день в Сергиев Посад приезжают тысячи паломников со всего мира.