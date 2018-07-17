Брэндон Боченски: «Не вернулся бы, не стань президентом „Барыса“ Борис Иванищев»

Нападающий Брэндон Боченски рассказал о том, как отнеслась его семья к решению вернуться в «Барыс». Весной 2017 года форвард объявил о завершении карьеры, но в начале этого июля подписал новый контракт с командой из Астаны.

— Поддержка семьи — один из важных моментов, который повлиял на решение вернуться, — цитирует Боченски официальный сайт КХЛ. — Когда я все сказал Дженни (супруге — Прим. «СЭ») и детям, они меня поняли. Ведь все видели, как я скучаю по игре. Да, для них это тяжело, их жизнь теперь там, но они знают, насколько все это важно для меня. Поэтому супруга только кивнула и сказала, что теперь моя форма должна быть еще лучше для того, чтобы не опозориться в команде. После таких слов я так воодушевился, что вдвое увеличил нагрузку.

Я люблю спорт, люблю тренировки, мне нравится такой образ жизни и не нужно заставлять себя ежедневно что-то делать, я кайфую от всего этого.

— Как проходили переговоры о возвращении в «Барыс»? Были ли другие варианты?

— Мы общались с руководством о продлении контракта еще перед стартом прошлого сезона, но я отказался. Затем оставались на связи, изредка общаясь, но когда регулярный чемпионат завершился, активные переговоры возобновились. Мне предлагали вернуться, помочь команде и в качестве игрока, и в качестве тренера. Я был рад появившейся возможности, и мы обо всем договорились. Но, наверное, этого не произошло бы, не стань президентом «Барыса» Борис Иванищев. Я его знаю очень давно, уважаю, в прошлом он играл в хоккей, всю кухню знает хорошо, давно работает в клубе.

— Насколько известно, контракт вы подписали довольно скромный.

— Думаю это честный контракт, я вернулся ради игры. За карьеру уже достаточно заработал, у меня есть свой бизнес, поэтому сейчас могу себе позволить выбирать, что делать и при этом не беспокоиться о деньгах.