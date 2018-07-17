Ещё
Пара белых аистов на севере Подмосковья воспитывает пятерых птенцов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пара белых аистов на севере Подмосковья воспитывает пятерых птенцов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На севере Подмосковья пара белых аистов вывела и воспитывает пятерых птенцов, тогда как в прежние годы у нее насчитывалось один-два детеныша, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
В ходе мониторинга редких видов, который проводится по заказу Минэкологии Подмосковья, биологи сделали ряд ценных наблюдений, свидетельствующих о том, что нынешний год является благоприятным для подмосковной фауны.
«Биологи заказника «Журавлиная родина», проводившие мониторинг в деревне Нушполы Талдомского городского округа, обнаружили у пары белых аистов, гнездящихся на водонапорной башне, пять птенцов, тогда как в минувшие годы пара приносила одного-двух аистят. Этот вид занесен в Красную книгу Московской области, и на севере Подмосковья ежегодно фиксируется не более двух пар аистов», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Также в этом году в ходе мониторинга выявлено 11 территориальных пар краснокнижных подорликов. В конце прошлого века в этих местах встречался только большой подорлик, а малый жил западнее. Затем ареал малого стал увеличиваться и двигаться на восток, а позднее биологи стали отмечать и смешанные пары этих двух видов.
Сейчас птицы держатся на покосах. Днем можно увидеть, как высоко в небе парят подорлики, а ниже держатся черные коршуны — нередко до 20 особей. Вместе с ними охотятся луни, канюки, сизые чайки и аисты.
РИАМО: последние новости
В Коломне 5‑летний ребенок выпал из окна третьего этажа 7,2 млрд руб в год будут тратить для обеспечения льготного проезда жителей Подмосковья На алкоголь крепче 9% могут повысить ставки акциза в России
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»5
Квитко надела полностью прозрачные брюки27
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать19
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото77
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образование
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение