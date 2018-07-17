В больницах и детских садах Нижегородской области выявлены некачественные продукты

Некачественная продукция регулярно выявляется в детских садах, больницах и других социальных учреждениях региона. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ФБГУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» Дмитрий Щербаков на пресс-конференции 17 июля.

По его словам, проверки в социальных учреждениях, направленные на выявление фальсифицированной продукции, проводятся совместно с Роспотребнадзором и Роскачеством.

«Мы исследовали три вида продукции — масло, молоко и творог. В одном из образцов было выявлено наличие сухого молока, которое не указано на этикетке. Это является нарушением, так как производитель вводит потребителя в заблуждение. В твороге обнаружены патогенные микроорганизмы, которых там быть не должно — кишечная палочка, дрожжи, плесень. Анологичные бактерии оказались и в масле. Словом, нарушения были по всем видам продукции», — рассказал Щербаков.

По его словам, среди нарушителей оказались в том числе предприятия из Московской, Ивановской, Саратовской областей и республик Удмуртия и Марий Эл.

«Эти поставщики выиграли тендер на поставку продукции в социальные учреждения. Данным вопросом должна заниматься власть, так как детей в садиках и школах необходимо обеспечивать только качественной продукцией. Мы выходили с инициативой об организации входного контроля, но ответа пока не получили», — добавил Щербаков.

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл Владимир Слободянюк также сообщил, что в отношении производителей, поставляющих некачественные продукты, приняты меры административного воздействия.

Напомним, почти треть исследованной молочной продукции в Нижегородской области оказалась фальсификатом.

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