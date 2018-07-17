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В Нижегородской области за полгода изъяли более тонны некачественной «молочки»
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В Нижегородской области за полгода изъяли более тонны некачественной «молочки» 

Rambler News Service 12 минут назад
Фото: В городе N
По итогам первой половины текущего года в Нижегородской области изъяли 1087 килограммов молочной продукции, которая не соответствует нормативным требованиям, пишет Newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Всего за отчетный период из оборота в регионе было изъято 44 партии молочной продукции по результатам исследования более 2,3 тыс. проб.
По фактам выявленных нарушений обязательных требований в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в сфере производства и оборота молочной продукции, составлено 57 протоколов об административном правонарушении.
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