В Нижегородской области за полгода изъяли более тонны некачественной «молочки»

По итогам первой половины текущего года в Нижегородской области изъяли 1087 килограммов молочной продукции, которая не соответствует нормативным требованиям, пишет Newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора

Всего за отчетный период из оборота в регионе было изъято 44 партии молочной продукции по результатам исследования более 2,3 тыс. проб.

По фактам выявленных нарушений обязательных требований в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в сфере производства и оборота молочной продукции, составлено 57 протоколов об административном правонарушении.