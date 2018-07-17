Франклин, Ладомир, Исидора и Златозара родились в Москве в 2018 году

Самыми необычными именами для новорожденных детей среди мальчиков стали Велесвет, Ладомир, Патрикей, Харлампий, Форвард, Норд, Франклин и Орфей. Среди девочек — Златозара, Ладислава, Искра, Аграфена, Дорофея, Васса и Исидора, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

При этом самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Москве в этом году остается имя Александр, для девочек — София. «Меня всегда поражает, что у нас, наверно, уже 15-й год Саша занимает первую позицию. Один раз он чуть-чуть у нас перешел на вторую позицию, но быстро сменил и опять стал лидером. Популярными мужскими именами также являются Михаил, Артем, Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл и Матвей. Что касается женских имен, первое место уже третий год подряд тут занимает Софья. Девочкам в Москве также часто дают имена Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Елизавета и Дарья», — рассказала глава столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева

Кстати, в России в прошлом веке были не такой уж и редкостью имена вроде Революция, Электрификация, Индустриализация или и вовсе оригинальные — Лагшмивара («Лагерь Шмидта в Арктике»), Кукуцаполь («Кукуруза — царица полей»). Тогда еще рейтинги «Самые популярные женские имена в России» или мужские имена, не составлялись. А жаль, можно было бы узнать много интересных имен.