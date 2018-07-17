Наркоман с ножом посреди улицы взял в заложники жительницу Ростова-на-Дону

Возвращавшаяся домой жительница Ростова-на-Дону едва не пала жертвой находившегося под воздействием наркотиков молодого человека, который сбил ее с ног и приставил нож к горлу, после чего около часа удерживал в заложниках. Оказавшиеся рядом знакомые так и не смогли уговорить агрессора отпустить женщину, так что в дело пришлось вмешаться полиции. Один из очевидцев снял переговоры со злоумышленником на видео.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 16 июля на улице Космонавтов, когда местная жительница возвращалась с сумками из магазина. До дома она не дошла — по пути на нее набросился неадекватный молодой человек, уложил на асфальт и пригрозил зарезать. От расправы женщину спасли другие прохожие — они по-свойски уговаривали налетчика не брать грех на душу.

"Просто убегай, Вася, тебя никто не будет догонять. У тебя что, матери нет? Представь, что тут твоя мать сидит", -взывали они к совести молодого человека, но тот находился под воздействием наркотиков и никак не реагировал на призывы бежать, лишь беспрестанно повторял, что убьет заложницу.

"Полицейский выстрелил, преступник поскользнулся на мокрой после дождя земле, а женщине удалось вырваться. Её сразу же забрали в машину скорой помощи. На мужика надели наручники, доктора укололи ему какие-то препараты, говорили между собой, что у него ломка", — приводит рассказ очевидца " Комсомольская Правда — Ростов".

Заложница не пострадала и в тот же день вернулась домой. Злоумышленнику грозит новый визит в колонию, откуда он, по некоторым данным, только недавно освободился.