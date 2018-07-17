9 деталей из «Гарри Поттера», которые мы не замечали

Что не перестает нас радовать в поттериане (кроме того, что это чудесная подростковая киносага), так это то, что при перепросмотре франшизы всегда можно найти что-то новенькое и интересное. Вот что мы заметили в этот раз.

В одной из сцен в Большом зале на столе факультета Когтевран можно заметить хлопья для завтрака — «Cheeri Owls», это аллюзия на известные американские хлопья «Cheerios», только с уклоном в магическо-совиную тематику.

Warner Bros.

Когда Дамблдор впервые навещает Тома Реддла в его комнате в приюте, можно заметить семь камушков, олицетворяющих семь будущих крестражей.

Warner Bros.

Кстати, вы заметили, какой номер носит Гарри

Warner Bros.

Также в комнате Реддла можно заметить фото пещеры, в который был спрятан один из крестражей — Медальон Слизерина.

Warner Bros.

В «Дарах Смерти» у Малфоя-старшего на шее появляется татуировка. Это номер заключенного в Азкабане.

Warner Bros.

Судя по паролю от кабинета директора Хогвартса и лакомству на его столе, Дамблдор в восторге от лимонного шербета.

Warner Bros.

Минерва Макгонагалл в свое время тоже была «звездой» Квиддича.

Warner Bros.

Таблички в Косом переулке видны только волшебникам — маглы видят лишь черную вывеску.

Warner Bros.

Дурсли так сильно хотели быть «такими, как все», что не рисковали даже при выборе автомобиля.

Warner Bros.