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9 деталей из «Гарри Поттера», которые мы не замечали
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9 деталей из «Гарри Поттера», которые мы не замечали 

Ivi.ru 59 минут назад
Фото: Ivi.ru
Что не перестает нас радовать в поттериане (кроме того, что это чудесная подростковая киносага), так это то, что при перепросмотре франшизы всегда можно найти что-то новенькое и интересное. Вот что мы заметили в этот раз.
В одной из сцен в Большом зале на столе факультета Когтевран можно заметить хлопья для завтрака — «Cheeri Owls», это аллюзия на известные американские хлопья «Cheerios», только с уклоном в магическо-совиную тематику.
Warner Bros.
Когда Дамблдор впервые навещает Тома Реддла в его комнате в приюте, можно заметить семь камушков, олицетворяющих семь будущих крестражей.
Warner Bros.
Кстати, вы заметили, какой номер носит Гарри?
Warner Bros.
Также в комнате Реддла можно заметить фото пещеры, в который был спрятан один из крестражей — Медальон Слизерина.
Warner Bros.
В «Дарах Смерти» у Малфоя-старшего на шее появляется татуировка. Это номер заключенного в Азкабане.
Warner Bros.
Судя по паролю от кабинета директора Хогвартса и лакомству на его столе, Дамблдор в восторге от лимонного шербета.
Warner Bros.
Минерва Макгонагалл в свое время тоже была «звездой» Квиддича.
Warner Bros.
Таблички в Косом переулке видны только волшебникам — маглы видят лишь черную вывеску.
Warner Bros.
Дурсли так сильно хотели быть «такими, как все», что не рисковали даже при выборе автомобиля.
Warner Bros.
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