10 уроков из жизни основоположника теории информации

Кто такой Клод Шеннон

В математических кругах Шеннон был популярной фигурой. Он считается «отцом информационного века». В 21 год он опубликовал важную магистерскую работу, которая заложила основу для будущих цифровых компьютеров.

И это еще не все. Шеннон является основоположником теории информации, нашедшей применение в современных высокотехнологических системах связи. Он также предложил использовать слово «бит» для обозначения наименьшей единицы информации.

Фото: Nokia Bell Labs

Однако Клод Шеннон был не только гениальным теоретиком, но и веселым и изобретательным человеком. Он принимал участие в разработке правительственной связи, которая обеспечивала переговоры Черчилля и Рузвельта через океан. Он научился управлять самолетом и играть на кларнете. Шеннон был уникальным человеком.

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Авторов книги интересовала не научная составляющая его жизни; они хотели узнать, как работает такой гениальный разум, что его формирует, как он себя развлекает и чему мы можем у него научиться, чтобы быстрее достигать своих целей. Вот какие уроки они вынесли после изучения жизни и работы Клода Шеннона.

Фото предоставила семья Шеннона

Откажитесь от отвлекающих факторов

Мы все знаем, как различные отвлекающие факторы вроде соцсетей и смартфонов убивают концентрацию и продуктивность. Несомненно, сейчас эта проблема намного сложнее, чем в начале XX века.

Однако отвлечения — неизменная черта жизни в любую эпоху. Шеннон показал нам, что недостаточно иногда добиваться внезапных продуктивных прорывов. Необходимо сознательно построить жизнь и привычки таким образом, чтобы свести отвлечения к минимуму.

Например, Шеннон запрещал себе разбирать почту. Письма, на которые он не хотел отвечать, отправлялись в корзину с названием «Письма, на которые я слишком долго ленился ответить». Он бережно относился к своему времени и посвящал его исследованиям и науке.

Фото: Wikimedia commons. Инженер и математик Клод Шеннон и один из первых роботов — управляемая электронной схемой бегающая по лабиринту механическая мышь «Тесей».

Шеннон вел себя похожим образом и в офисе. Его коллеги рассказали, что дверь в его кабинет всегда была закрыта. Никто не считал его грубым и недружелюбным; все помнят его как человека, который ценил время и тишину. Один из его коллег вспоминает: «Если постучишь к нему в дверь, он обязательно с тобой поговорит, в остальных случаях он держался на расстоянии».

С другой стороны, коллеги, которые приходили к Шеннону с новыми интересными идеями или головоломками, проводили в его кабинете несколько часов, продуктивно их обсуждая. Он стимулировал идеи, а не тратил время на бессмысленные разговоры.

Сначала общая картина. Затем детали

В своей математической работе Шеннон всегда подходил к центральной проблеме и оставлял детали на потом. Сначала он пытался понять, что происходит в целом, и лишь затем углублялся в уточнения.

Его студент Боб Галлагер вспоминает:

«У него был удивительный образ мышления. Он мог видеть сквозь вещи. Он говорил: «Что-то вроде этого должно сработать»; и обычно был прав. У Клода была отличная интуиция».

Конечно, большинство из нас не являются гениями и не обладают такой хорошей интуицией. Чему же мы можем здесь научиться? Возможно, наша интуиция и не приведет нас к разработке новой теории информации, но она все равно может нам что-то подсказать, и нам решать, прислушиваться к ней или нет.

Если вы будете переживать об упущенных деталях и промежуточных шагах, вы точно приглушите свою интуицию и упустите отличные творческие идеи. Не стоит ожидать, что больше идеи будут логически вытекать от самого начала до конца. Креативность так не работает. Бессмысленно ждать, пока вам на ум придет отличная мысль со всеми подробностями.

Мало просто найти наставника. Нужно позволить, чтобы вас наставляли

В журналах часто пишут только о том, что важно найти ментора, который сможет помочь вам с карьерой, и все будет в порядке.

Это так просто не работает. Для успеха недостаточно просто набраться уверенности, чтобы попросить кого-то стать вашим наставником. Вы должны переступить через гордость и научиться принимать его советы. Иначе какой в этом смысл?

Самым главным наставником Шеннона был его научный руководитель Вэнивар Буш. Он распознал в Клоде гения и сделал то, что должны делать все менторы — вытолкнул его из зоны комфорта.

Например, после успешной защиты магистерской работы Буш сказал Шеннону написать свою докторскую диссертацию по теоретической генетике — дисциплина, которой ему пришлось обучаться с нуля. Такой поступок Буша говорит о его вере в способность своего протеже бороться с вызовами; согласие Шеннона свидетельствует о его желании расширять свой круг знаний.

Фото: Wikimedia commons. Венивар Буш Принятие чьих-то советов — отчасти акт смирения: вы должны верить, что ментор видит то, чего не видите вы. В конце концов, есть же причина, почему вы обратились именно к нему за помощью. Теперь прислушивайтесь к его наставлениям.

Важно расширять кругозор

Вэнивар Буш оставил большой отпечаток на жизни Шеннона. Все время он отстаивал важность эрудированности, а не специализации.

Да, сегодня его совет звучит не очень убедительно. Прессинг профессиональной жизни заставляет нас специализироваться любой ценой на чем-то конкретном и культивировать единственный навык, чтобы опережать конкурентов. Люди с широким кругом интересов кажутся нам несерьезными. И, что еще хуже, их всегда будут опережать конкуренты, которые знают, как фокусироваться на чем-то одном.

Фото предоставила семья Шеннона

Шеннон бы с этим не согласился. Он добился огромного успеха в выбранных областях не только благодаря своему гениальному интеллекту, но и широкому кругу интересов.

Например, его статья о теории информации сочетала в себе увлеченность языком, литературой и разгадыванием загадок. Однажды он сказал Бушу:

«Я работал над тремя разными идеями одновременно, и, как ни странно, этот подход оказался продуктивнее, чем фокусировка на одной проблеме».

Он занимался наукой, расширял свой кругозор и находил новые хобби: джаз, моноцикл, жонглирование, шахматы, поэзия. Конечно, он мог бы сильно преуспеть и в этих областях. Нам повезло, что он решил остаться любителем.

Хаос — это нормально

Однажды американскому математику и «отцу носимого компьютера» Эду Торпу пришлось увидеть среду, в которой работает Шеннон — а именно его огромную домашнюю мастерскую. Вот как он ее описал:

«Это был рай для любителей всевозможных приспособлений и устройств… Там валялись моторы, транзисторы, переключатели, ролики, конденсаторы, трансформаторы и другие запчасти».

Шеннон не испытывал никаких угрызений совести из-за такого беспорядка. Он оставлял незаконченные проекты и сразу же переходил к другим. Его чердак тоже был захламлен заметками, недописанными статьями, «хорошими вопросами».

С одной стороны, жаль, что мир так и не увидел такое огромное количество его трудов. С другой стороны, благодаря этому хаосу он сделал множество открытий: вместо того чтобы тратить умственную энергию на уборку бумаг и рабочего места, он направлял ее в работу.

Время — это почва, на которой растут хорошие идеи

Из-за широкого круга интересов Шеннона, порой для того чтобы его идеи созрели, требовалось много времени. Очень часто, к сожалению, он не публиковал свои открытия вообще. И несмотря на то, что порой его любопытство мешало продуктивности, у него хватало терпения вернуться к лучшим идеям спустя годы.

Он работал над своей теорией информации на протяжении десяти лет. Он заканчивал аспирантуру в 1939 году, когда ему впервые пришла на ум идея изучать «фундаментальные свойства общих систем для передачи интеллекта, в том числе телефонии, радио, телевидения». За эти десять лет Шеннон не только углубился в исследование информации, но и работал во время Второй мировой войны над устройствами обнаружения самолётов противника и разрабатывал криптографические системы. Его теория информации, несмотря на это, продолжала развиваться.

Он вспоминает о вспышках интуиции во время своей работы. Идеи просто приходили в любой момент. «Я помню, как порой просыпался посреди ночи оттого, что мне пришла на ум идея, и работал до самого утра над ней».

Фото предоставила семья Шеннона

Пожалуй, это самый сложный урок, учитывая то, что мы живем в XXI веке. Нам нужны мгновенные награды. Идея о том, чтобы ждать чего-то десять лет, кажется нам диковинной. Однако этот совет очень полезен для людей, которые работают в творческих, предпринимательских сферах. Гениям нужно время.

Также помните: Клод Шеннон не работал над теорией информации ежедневно на протяжении десяти лет. Это был его, скажем так, сторонний проект. Однако благодаря выносливости и терпеливости на свет появился его самый важный труд.

Подумайте о качестве своей дружбы с другими

У Шеннона был ограниченный круг друзей. Никто из его коллег не мог сказать, что он не был дружелюбным, однако он определенно не был компанейским человеком.

Во время Второй мировой войны одним из его друзей был Алан Тьюринг . В Bell Labs он тесно общался с инженерами Бернардом Оливером и Джоном Пирсом , каждый из которых был новаторской фигурой в истории информационных технологий.

Шеннон развивался, потому что его окружали умные и творческие люди. Более того, он ценил именно тех людей, которые помогали ему проявить лучшие качества.

Его подход к дружбе фокусировался не только на связи, но и содержании. Конечно, бывали моменты, когда он просто весело проводил время с друзьями; однако намного чаще они обсуждали серьезные и сложные вопросы. Алан Тьюринг и Клод Шеннон не болтали о погоде. Они обсуждали искусственный интеллект.

Фото: Wikimedia commons

Что же это значит для остальных, негениальных, людей? Не стоит бросать всех друзей и заменять их новыми. Ответьте на вопрос: чем вы занимаетесь вместе? Подумайте о том, как проводите с ними время, и если вы поймете, что бесполезно, измените это.

Относитесь к деньгам проще

Легенда гласит, что на имя Шеннона поступало множество чеков — платежи за публикации или доход от его инвестиций на фондовом рынке. Один из коллег Шеннона заявил, что действительно видел огромный чек на его рабочем столе; его друзья же говорили о том, что он был безразличен к деньгам.

Шеннон никогда не ставил перед собой главной целью заработать деньги. В то же время он их зарабатывал. Он успешно инвестировал в компании из Кремниевой долины. Это было его очередным увлечением.

Фото предоставила семья Шеннона. На фото изображена машина для игры в шахматы, которую создал Шеннон.

Шеннон был отличным примером того, как можно быть богатым и не затеряться в желании заработать больше. Он видел в деньгах не возможность жить роскошной жизнью, а возможность тратить больше времени на проекты, которые ему нравились; на прибыль от инвестиций он финансировал свои исследования и эксперименты.

Полезно напомнить себе, что богатство практически всегда является косвенным результатом усердной работы. Это не конечная цель.

Урок, который мы вынесли из финансовой жизни Шеннона, заключается не в безразличии к деньгам, а в том, что он был к ним безразличным и в то же время мог их зарабатывать. Мы думаем, что именно благодаря своему отношению ему удалось добиться финансового успеха. И это важный урок для всех нас.

Разбивайте проблему на составные части

В 1952 году Шеннон поделился со своим приятелем из Bell Labs стратегиями решения проблем, которые оказались для него самыми продуктивными. Самая первая из них гласила: чтобы приступить к решению проблемы, нужно ее упростить. «Почти каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, переполнена ненужными и посторонними данными. Если вы сможете свести ее к основным вопросам, вы сможете четко увидеть, что нужно сделать», — сказал он.

Упрощение — это форма искусства; следует отбросить все лишнее и оставить лишь то, что делает проблему интересной. Шеннон признает, что порой таким образом можно вообще свести задачу к нулю. Но в этом и смысл: «Очень часто, решив простую проблему, вы можете продолжить постепенно добавлять уточнения к этому решению и в конечном итоге справиться с первоначальной задачей».

Бывший студент Шеннона Боб Галлагер увидел этот процесс радикального упрощения в действии. Он вспоминает, как однажды пришел в кабинет Шеннона с новой идеей для исследования, переполненной различными деталями. Для Шеннона они были просто отвлекающими факторами:

«Он взглянул на мою работу озадаченно и спросил: «Тебе действительно нужно это предположение?» На что я ответил: «Я думаю, мы можем взглянуть на проблему без него». Он продолжил читать и затем снова спросил: «А это предположение тебе нужно?»… Он задал этот вопрос пять или шесть раз… В какой-то момент я немного расстроился, потому что на моих глазах эта, как мне казалось, замечательная проблема для исследования становилась тривиальной. Но после того, как мы отбросили все эти кусочки, мы увидели, как ее можно решить. Затем мы постепенно вернули их на место и внезапно поняли решение всей проблемы. И так он работал всегда».

Не ищите вдохновение. Ищите раздражение

Многие люди сидят сложа руки и ждут, пока к ним придет вдохновение. Шеннон придерживался мнения, что идея не приходит сама по себе, когда ее просто ждешь. Она появляется в процессе хорошей беседы или работы в мастерской. В любом случае, она приходит во время работы, а не ожидания.

Шеннон рассказал своим коллегам из Bell Labs, что великие научные разумы не знают слова «вдохновение», ими движет «мотивация… желание найти ответ на вопрос». Этот внутренний импульс незаменим.

Откуда же он берется? Вот что сказал Клод: «это небольшое раздражение, когда все выглядит не совсем правильно» или «конструктивное недовольство». Согласно Шеннону, гений — человек, чье раздражение всегда приносит пользу. Оно наступает лишь в тот момент, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что вас беспокоит, и не можете это сразу решить. Не пытайтесь избегать таких моментов. Держитесь за них любой ценой.

Финальная мысль

Интернет, цифровая эра, технологии, которые лежат в основе всего — замечательные достижения человечества. Мы считаем, что очень важно понимать не только суть этих устройств, но и как они возникли. Многие вещи в нашем мире появились благодаря любопытству и креативности. Ими мы обязаны величайшим умам вроде Клода Шеннона, которые относились к своей работе, как к игре.

Об этом стоит помнить всегда. Более того, так следует жить.

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