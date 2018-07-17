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Водонаева восхитилась Бузовой
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Водонаева восхитилась Бузовой 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Алена Водонаева сделала неплохую карьеру после ухода из реалити-шоу «Дом-2». Однако девушку нередко сравнивают с Ольгой Бузовой, причем не в пользу Алены. Водонаева обычно подобные выпады игнорирует, но на днях неожиданно сделала комплимент бывшей соратнице.
В новой колонке для издания «7 Дней» Алена сообщила, что ее удивляет столь пристальное внимание СМИ к личной жизни футболистов Александра Кержакова и Дмитрия Тарасова. Но больше всего ее задели сообщения о том, что якобы Тарасов погряз в долгах и вынужден был заложить авто «Мерседес», который подарил Бузовой, когда она была его супругой, а перед разводом банально отобрал.
«Мужики, которые отнимают у жен подарки после расставания, где ваша мужественность? Продали дьяволу за контракт с крутым футбольным клубом? О таких мужчинах надо сразу забыть», — рассуждает Алена.
Водонаева считает, что связывать себя браком с известным футболистом могут только сильные духом девушки. «Девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему».
Напомним, в начале осени прошлого года Алена сочеталась браком с музыкантом Алексеем Косинусом. Пара регулярно публикует совместные снимки, а порой и довольно откровенные фотографии.
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