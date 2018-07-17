Водонаева восхитилась Бузовой

Алена Водонаева сделала неплохую карьеру после ухода из реалити-шоу «Дом-2». Однако девушку нередко сравнивают с Ольгой Бузовой, причем не в пользу Алены. Водонаева обычно подобные выпады игнорирует, но на днях неожиданно сделала комплимент бывшей соратнице.

В новой колонке для издания «7 Дней» Алена сообщила, что ее удивляет столь пристальное внимание СМИ к личной жизни футболистов Александра Кержакова Дмитрия Тарасова . Но больше всего ее задели сообщения о том, что якобы Тарасов погряз в долгах и вынужден был заложить авто «Мерседес», который подарил Бузовой, когда она была его супругой, а перед разводом банально отобрал.

«Мужики, которые отнимают у жен подарки после расставания, где ваша мужественность? Продали дьяволу за контракт с крутым футбольным клубом? О таких мужчинах надо сразу забыть», — рассуждает Алена.

Водонаева считает, что связывать себя браком с известным футболистом могут только сильные духом девушки. «Девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему».