Лайфхак: как незаметно зашить дырку на футболке

Небольшие дырочки особенно «любят» возникать на хлопчатобумажном довольно тонком трикотаже. Чаще всего мы обнаруживаем их на любимых футболках или майках после стирки. Казалось бы, мелочь, а вид вещи уже не тот — особенно, если дыра появилась на заметном месте.

Фото: thethriftyneedle.wordpress.com Если дыру не зашить, она, скорее всего, вскоре увеличится. Если зашивать дырочку обычными нитками, место ремонта может быть довольно заметным, плюс — ткань может стянуться…

Фото: thelostapron.typepad.com Однако умельцы нашли выход. Вашему вниманию — лайфхак: как максимально незаметно отремонтировать дырку на трикотаже своими руками.

Фото: tiphero.com Вам потребуется:

— очень тонкая игла — такие, например, используются для бисероплетения;

— ненужный капроновый чулок или колготки цвета, максимально близкого по цвету к вашей футболке;

— нитковдеватель;

— утюг.

Последовательность работы:

Фото: shannonsews.blogspot.com 1. Вытягиваем тонкую ниточку из чулка.

2. Заправляем нить в иголку с помощью нитковдевателя. Узелок не завязываем!

3. Начинаем собирать края дырочки на трикотаже иглой, ловя петельки. Ловим по петельке снизу и сверху дырки — и затягиваем стежок. Работаем с лицевой стороны трикотажа. Ткань стараемся сильно не стягивать.

4. Завершив работу, выводим иглу на изнаночную сторону. Проверяем, не осталось ли неподхваченных петелек трикотажа. Если нужно, собираем их.

5. Закрепляем нить несколькими стежками и отрезаем нить.

6. Расправляем трикотаж и с изнанки проутюживаем место ремонта. Капроновая нить от температуры изменит форму и зафиксирует трикотаж в расправленном виде, без стягивания.

Фото: shannonsews.blogspot.com Ещё нагляднее — в видео:

Фото на превью: afiatelier.com