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У дома Дженнифер Гарнер постоянно дежурили 5-6 машин с папарацци
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У дома Дженнифер Гарнер постоянно дежурили 5-6 машин с папарацци 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
У звездных браков есть как безусловные преимущества, так и очевидные недостатки, и Дженнифер Гарнер в новом интервью рассказала о, пожалуй, главном из них — пристальном внимании СМИ. По словам актрисы, на протяжении десятка лет каждый день, 24 на 7, у их с Беном Аффлеком дома дежурили 5-6 автомобилей с папарацци.
46-летняя Гарнер дала интервью в эфире шоу CBS Sunday Morning и поделилась подробностями непростой жизни в статусе звезды. По словам актрисы, у их супружеского дома постоянно дежурили 5 или 6 машин, а по выходным порой до 15-20 — и так продолжалось на протяжении десятилетия.
«До сих пор, вспоминая всё это, я чувствую, что могу заплакать», признается Дженнифер, описывая то, под каким давлением жила много лет. «Из-за этого давления ты торопишься выйти замуж, потому что думаешь, что это закончит все эти слухи в стиле „Они помолвлены? Или нет?“ И обратное тоже верно: если в отношениях есть хоть какие-то сложности, или если таблоиды решили, что есть какая-то проблема — это действительно может спровоцировать появление проблемы».
попкорнnews
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