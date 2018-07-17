У дома Дженнифер Гарнер постоянно дежурили 5-6 машин с папарацци

У звездных браков есть как безусловные преимущества, так и очевидные недостатки, и Дженнифер Гарнер в новом интервью рассказала о, пожалуй, главном из них — пристальном внимании СМИ. По словам актрисы, на протяжении десятка лет каждый день, 24 на 7, у их с Беном Аффлеком дома дежурили 5-6 автомобилей с папарацци.

46-летняя Гарнер дала интервью в эфире шоу CBS Sunday Morning и поделилась подробностями непростой жизни в статусе звезды. По словам актрисы, у их супружеского дома постоянно дежурили 5 или 6 машин, а по выходным порой до 15-20 — и так продолжалось на протяжении десятилетия.

«До сих пор, вспоминая всё это, я чувствую, что могу заплакать», признается Дженнифер, описывая то, под каким давлением жила много лет. «Из-за этого давления ты торопишься выйти замуж, потому что думаешь, что это закончит все эти слухи в стиле „Они помолвлены? Или нет?“ И обратное тоже верно: если в отношениях есть хоть какие-то сложности, или если таблоиды решили, что есть какая-то проблема — это действительно может спровоцировать появление проблемы».

попкорнnews