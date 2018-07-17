«Пейзаж на подъезде никто не ожидал»: жительница Кургана нарисовала картины площадью в 42 кв. метра

Жительница дома в Заозёрном Наталья Анчугова рисует всю свою жизнь, но на любительском уровне, а заниматься с преподавателем профессионально начала всего четыре года назад. Когда жители многоэтажки ЖК «Снегири» решили участвовать в городском конкурсе на лучший двор, девушка скромно сказала — она может что-нибудь нарисовать. Тогда Наталья ещё не предполагала, что напишет самые большие картины в своей жизни. Сейчас она заканчивает два пейзажа общей площадью 42 квадратных метра на самом видном месте — на подъездах дома.

45.ru пообщался с художницей, чтобы вдохновить курганцев самим украшать мир вокруг, как это сделала Наталья.

— Мы заявились на конкурс «Лучший двор», собрались с жильцами. Я сказала: «Могу что-то изобразить, имейте меня в виду». Девчонки предложили разрисовать вход, только вот пейзаж на подъезде никто не ожидал! Но я думала о том, чтобы картина понравилась всем: место ведь общественное. Искала, смотрела в интернете бабочек, Микки-Маусов и нашла одну картинку, где каждый сантиметр был закрашен. Замерила со стремянкой все размеры подъезда, нарисовала эскиз, выложила в группу во «ВКонтакте» — все сказали: «Круто, давай делать!» — рассказывает художница.

Первый подъезд находится «в горах»

Второй подъезд — речка, луг и дорога

Перекрыть площадь первого подъезда в 21 квадратный метр ей помогали соседи. Мужчины и женщины закрашивали недавно нанесенную фиолетовую краску, чтобы для картины была ровная непрозрачная поверхность. В управляющей компании «Согласие» сначала такому поступку удивились, но потом пошли навстречу и помогли купить краски примерно на пять тысяч рублей. Наталья использует акрил по бетону и железу, ведь нужно прокрашивать не только стены, но и металлическую дверь. Водоэмульсионкой удобно рисовать облака — она даёт воздушность и прозрачность.

Акрил, по мнению Натальи, лучше всего подходит для уличной живописи

Эскиз выглядит как обычная картина, но его пришлось разделить на четыре стены подъезда — получилась картинка-трансформер

Особенность картин не только в масштабе, но и в том, что если смотреть каждый раз с новой точки, видишь новый пейзаж.

— Полная картина составлялась так, чтобы она выглядела целостно композиционно с разных точек обзора. Для того, чтобы не пришлось заглядывать за угол подъезда и понимать всю композицию. Но в то же время обе картины имеют основные общие элементы, которые переходят друг в друга на преломлении углов. По первому эскизу не было разногласий. Для второго подъезда я сделала два варианта: с горами или с речкой. Но большинством голосов выбрали деревья с рекой, — добавляет девушка, забираясь на стремянку прорисовывать облака.

На первый подъезд ушло 30 часов работы. Художница выходила работать по утрам и вечерам на несколько часов. Наталья уже полтора года в декрете и признаётся, что творчество помогает не только бороться со стрессом, но и помогает самореализации.

— Были моменты, что мы не спим или заболели, стресс копится, и в какой-то момент я понимаю, что у меня уже нет сил справляться. А когда порисую, запишу видеоурок, выложу и получу обратную связь — у меня появляются силы! Это меня заряжает. Ещё до рождения ребёнка я развила в себе желание рисовать и поняла, что когда занимаюсь творчеством — отдыхаю. Если и вы до декрета нашли себя, будет проще отвлекаться. Для кого-то это фитнес, кулинария или другие занятия, — рассуждает молодая мама.

Многие дети фантазируют, что дверь в подъезд — это портал в другой мир Кроме положительных откликов Наталья ждёт и конструктивной критики — например, знакомый художник подсказывал, какая часть картины ещё нуждается в проработке.

— Важно получать какой-то отклик, особенно сейчас, когда две мои картины по 21 квадратному метру видит много людей. Дети фантазируют, думают, что когда дверь открывается, это портал в какой-то другой мир в горе, — смеётся она.

Конкурс уже сплотил жителей: кроме картин на подъездах во дворе высадили цветы, сделали разметку для детских игр и даже сколотили скворечники. Правда, их пока не на что вешать — деревьев во дворе нет.

Другие жители не отстают от Натальи — они высадили цветы и деревья, раскрасили детскую площадку

И даже сделали стол для настольных игр — Мы настроились победить, не буду лукавить. Если не выиграем, я чуть-чуть расстроюсь. С другой стороны, мы же делаем это для себя, а если выиграем деньги — построим для детей спортивную площадку на весь двор, — мечтает девушка.

Сейчас Наталья планирует отдохнуть и порисовать для себя. Она проводит мастер-классы для мам с детьми, выкладывает уроки в Сеть, чтобы ещё больше людей могли отвлечься от повседневных проблем и не только смотреть на красоту, но и создавать её.

— Я бы хотела пожелать, чтобы жители поменьше занимались бытовухой и больше творчеством. Оно вытаскивает из серости жизни, для меня это вылилось в общение с жителями. Занимайтесь своим хобби просто так, не за деньги, а для себя. Это придает смысл нашей жизни.

Ну что, друзья, как вам мой новый Арт?😉 Холста уже становится мало)))) Публикация от 🎨РИСУЙ СО МНОЙ! (@anchugova_nata) 22 Июн 2018 в 5:49 PDT Оформление двора сплотило жителей, и они надеются выиграть городской конкурс