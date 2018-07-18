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Поющая депутат с Ямала сообщила о разводе
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Поющая депутат с Ямала сообщила о разводе 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Лаптандер «созналась» в разводе. Запись об изменении семейного положения 38-летняя певица оставила на своей страничке в Instagram, передает "Уралинформбюро".
"Друзья мои, отвечаю всем и сразу! Да, я развелась и все у меня хорошо", — гласит она.
Подписчики поддержали Елену Лаптандер и пожелали ей счастья и удачи. В ответ парламентарий написала: «Нет ничего невозможного. Все самое интересное впереди».
#ЕленаЛаптандер #НоваяЖизнь
Публикация от Елена Лаптандер (@laptanderlena) 15 Июл 2018 в 12:15 PDT  Елена Лаптандер известная выступлениями на главных российских сценах. Так, чуть меньше года назад ямальская певица исполнила ненецкую народную песню «Сихиртя» на сцене Большого Кремлевского дворца. В концерте приняли участие и такие известные коллективы, как «Любэ», «Песняры», «Самоцветы», «Бурановские бабушки» и другие.
Стоит отметить, что ранее с женой Ириной развелся бывший кандидат в президенты России, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Бывшие супруги собираются делить имущество.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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