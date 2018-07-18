Поющая депутат с Ямала сообщила о разводе

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Елена Лаптандер «созналась» в разводе. Запись об изменении семейного положения 38-летняя певица оставила на своей страничке в Instagram, передает "Уралинформбюро"

"Друзья мои, отвечаю всем и сразу! Да, я развелась и все у меня хорошо", — гласит она.

Подписчики поддержали Елену Лаптандер и пожелали ей счастья и удачи. В ответ парламентарий написала: «Нет ничего невозможного. Все самое интересное впереди».

#ЕленаЛаптандер #НоваяЖизнь

Публикация от Елена Лаптандер (@laptanderlena) 15 Июл 2018 в 12:15 PDT Елена Лаптандер известная выступлениями на главных российских сценах. Так, чуть меньше года назад ямальская певица исполнила ненецкую народную песню «Сихиртя» на сцене Большого Кремлевского дворца. В концерте приняли участие и такие известные коллективы, как «Любэ», «Песняры», «Самоцветы», «Бурановские бабушки» и другие.