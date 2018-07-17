Лето на «Сплетнике»: Пэрис Хилтон, Сати Казанова, Эшли Грэм и другие звезды делятся отпускными фото в бикини 

Эмили Ратажковски «КВ» вновь выступает змеем-искусителем для тех, кто невозможно хочет на море, но еще не съездил в отпуск, и публикует новую порцию фотографий звезд с красивых пляжей. Екатерина Одинцова отмечает день рождения и наслаждается беззаботным летом в Майами в компании дочки Дины и подруги Юлии Барановской. Кортни Кардашьян, которая еще в конце июня отправилась в Италию вместе со своим возлюбленным Юнесом Бенджимом и детьми Мейсоном, Пенелопой и Рейном, наконец-то вернулась из затянувшегося путешествия, но продолжает публиковать курортные фото. Звезда уже побывала в Риме, Позитано и Портофино. Заехала и на Капри — прямо на кутюрный показ Dolce & Gabbana, а теперь отправилась в Портофино.
Кортни Кардашьян
Hello, Kalimera, Merhaba, Hola, Al Salaam a’alaykum, Guten Tag, Aloha, Shalom, Konnichiwa from magic Mykonos 💥💥💥💥 where are u now? A post shared by Nataly Osmann (@natalyosmann) on Jul 16, 2018 at 7:25am PDT Наталья Османн еще пару дней назад была в Египте, а теперь постит яркие фотографии из Греции — девушка отправилась на остров Миконос. Кстати, именно здесь проводит свой отпуск и Пэрис Хилтон. Она вместе со своим женихом Крисом Зилкой отдыхает вдали от лишних глаз и вспышек фотокамер, катается на роскошных яхтах, нежится под солнцем и делает горячие селфи. Знаменитость не устает демонстрировать купальники из своей коллекции для британского бренда Boohoo. Конечно, к своему пляжному образу Пэрис не забыла подобрать туфли на шпильках и яркое парео.
Екатерина Одинцова
Кортни Кардашьян
Нина Добрев
Пэрис Хилтон
Эмили Ратажковски
Бар Рафаэли
Эшли Грэм