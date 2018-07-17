Как уйти в творческий отпуск и провести его продуктивно

Ученые всегда берут академический отпуск, когда им нужно упорядочить мысли и найти вдохновение для продолжения своих исследований. Согласно опросам, после саббатикала у исследователей повышается удовлетворенность работой и уменьшается стресс—.

Однако если для ученых такой отпуск — вполне обычная практика, то объяснить своему боссу, зачем вы хотите сделать большой перерыв в работе, будет не так-то просто. Но не все начальники относятся к идее саббатикала скептически — четверть компаний из списка ста лучших компаний по мнению Forbes позволяют своим сотрудникам уходить в творческий отпуск.

Что такое саббатикал и зачем он вам нужен

Концепция саббатикала уходит корнями в еврейскую культуру. Каждые семь лет в ней принято делать шаббат — год, в который нельзя заниматься сельским хозяйством — чтобы за это в земля успела отдохнуть. Точно так же нашему разуму, как и земле, необходим отдых, чтобы после него он мог развиваться дальше и приносить плоды.

Но отдых необязательно приводит к регрессии. Наоборот, он стимулирует развитие.

В лекции TED 2009 года «Сила отдыха», дизайнер Стефан Загмайстер объяснил, почему он решил раз в семь лет закрывать свою студию на год: «Очень часто в моей жизни я привыкаю к тому, что по-настоящему люблю. И со временем это любимое начинает надоедать. И конечно, в нашем случае, работа стала тоже приедаться».

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Впервые Загмайстеру пришла мысль о саббатикале, когда он задумался о стандартном порядке жизни. По его оценкам, большинство людей тратят 25 лет на обучение, 40 лет на карьеру и 15+ лет на пенсии. Но что, если взять пять лет пенсии и распределить их между рабочими годами?

Проведя подобный эксперимент, Загмайстер заметил, что саббатикал принес результаты как в работе, так и в творчестве. За первый год творческого отпуска Загмайстер снял фильм, изучил новые стили дизайна и материалы, а также открыл для себя новые культуры и идеи.

Как подготовиться к саббатикалу и провести его продуктивно

Решиться на саббатикал и действительно его взять — это две разные вещи. Обрадоваться тому, что вы сможете отдохнуть и освежить голову, легко, а вот запланировать его — не очень.

Для начала нужно разобраться, позволяет ли творческий отпуск ваша работа. Поддерживается ли подобная инициатива в вашей компании? Готово ли начальство ее обсудить? Если вы фрилансер, справитесь ли вы с тем, что из-за отпуска потеряете клиентов?

Кроме того, нужно уточнить некоторые детали вашего творческого отдыха — чем вы будете в нем заниматься и на что будете жить, пока не работаете.

Шаг 1: определитесь, зачем вам саббатикал и какую пользу он вам принесет

Саббатикал — это не просто отпуск на неопределенный срок, а шанс изучить что-то новое, связанное с вашей работой. Поэтому вам нужна веская причина, почему вы уходите в саббатикал — тем более, что вам придется ее назвать своему начальнику.

Шаг 2: обсудите свои планы с начальством

Ваша работа, пожалуй, самая большая трудность на пути взятия саббатикала. Если вы хотите вернуться после творческого отпуска на прежнюю работу, вам нужно объяснить начальнику, чего вы хотите и зачем.

Вот что советует старший редактор Reuters Хелен Костер: «Не жалуйтесь на то, что вы перегораете. Лучше перечислите причины, почему саббатикал будет полезен как вам, так и вашему работодателю. Возможно, компания сможет сократить расходы, а вы лучше разберетесь в работе иностранных рынков или подучите язык».

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Вам может показаться, что вы просите слишком многого, но у вас есть шанс. 23% американских компаний, включая Adobe, Boston Consulting Group и Autodesk, предоставляют своим сотрудникам творческий отпуск.

Если вы работаете на себя, то этот шаг будет немного иным. Возможно, вам стоит поговорить с клиентами и объяснить, что вы собираетесь сделать и как это скажется на ваше сотрудничество. Главное — предупредить о своем саббатикале всех, кого он может затронуть.

Шаг 3: выберите даты начала и окончания творческого отпуска

Как только вы начнете заниматься планированием саббатикала, вы вспомните все причины, почему вам он не нужен. В такой момент особенно важно выбрать даты начала и окончания творческого отпуска.

Успешный саббатикал зависит от предварительного планирования. Чем больше времени вы потратите на планирование того, что вы будете делать в отпуске, тем выше шансов, что он действительно принесет вам пользу.

Шаг 4: приведите в порядок финансы

Неважно, где именно вы будете проводить свой отпуск — в экзотических странах с дешевым жильем или останетесь дома — начните копить на него заранее. Так мысли о деньгах не будут отвлекать вас.

Шаг 5: обратитесь за помощью к близким

Любое крупное решение вроде взятия отпуска может вызывать много стресса. Не стоит пытаться пережить его в одиночку. Поделитесь своими планами с людьми, которым доверяете. Пусть они поддерживают вас во время подготовки к саббатикалу.

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Необязательно брать отпуск на год Если вы не можете уйти в отпуск надолго, достаточно будет выделять день для отдыха раз в неделю или даже час в день.

Особый выходной раз в неделю

Сол Оруэлл, основатель компании Examine.com, устраивает себе выходной по пятницам. Писатель и редактор Грегори Чиотти делает такой же перерыв раз в две недели — в этот время он продумывает новые идеи и делает их наброски.

Дни без рабочих вопросов

Нил Пашрича, автор бестселлера «Формула счастья», выделяет несколько дней в месяц, когда с ним никто не может связаться по рабочим вопросам. По его словам, в эти дни он работает продуктивнее всего.

«Для сравнения — когда я пишу между встречами, я выдаю примерно 500 слов в день. Но в «день неприкосновенности» я спокойно могу написать 5000 слов. В такие дни я в десять раз продуктивнее обычного», — рассказал он.

Один час отдыха в день

По словам психолога из Гарварда Шелли Карсон, один из лучших способов улучшить свои креативные способности — разделять производство и потребление. Даже если вы будете тратить один час в день на «потребление» информации, не занимаясь никакой работой, то вам будет проще придумать новые идеи.

Если вы чувствуете стресс, у вас нет мотивации и вы понимаете, что перегораете, не нужно пытаться просто все это пережить. Часто лучшие идеи приходят к нам именно в минуты отдыха. И саббатикал — неважно, как долго он будет длиться, — это удивительный способ отдохнуть и взглянуть иначе на решение сложных проблем.

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