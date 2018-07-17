Ещё
На лечение дерматита у зауральских бурёнок потратят 3 миллиона рублей из резерва области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Как выглядит сын Сергея Шнурова

На лечение дерматита у зауральских бурёнок потратят 3 миллиона рублей из резерва области 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Если фермеры обнаружат у коров уплотнения под кожей — стоит обратиться к ветеринарам
Три миллиона рублей из областного резервного фонда направят на профилактику заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Такое решение приняло сегодня правительство Курганской области на внеочередном заседании. Как сообщал 45.ru, в селе установили карантин, как только были обнаружены заболевшие животные — вывозить скот за пределы района запрещено. Машины останавливают и досматривают ветеринарные специалисты и полиция.
Начальник управления ветеринарии региона Татьяна Сандакова сообщила, что в частных подворьях Целинного района завершена вакцинация крупного рогатого скота против заразного узелкового дерматита.
— Животные, которые заболели ранее, пошли на поправку в шести хозяйствах. Вакцинация началась и в приграничных к Целинному — Куртамышском и Альменевском районах, — отмечают в пресс-службе губернатора.
Коров владельцам советуют регулярно осматривать и обращать внимание на кожу в нижней части туловища— при обнаружении любых образований на теле и слабости животного нужно немедленно обращаться к ветеринарным специалистам.
— Если недуг выявить на ранней стадии и остановить его распространение, то серьезных последствий для коров не будет. Для людей заразный узелковый дерматит не страшен. Однако именно человек может стать переносчиком инфекции. Поэтом при входе в коровник и выходе из него лучше проходить дезинфекцию, — добавила Сандакова.
45.ru: последние новости
«Пейзаж на подъезде никто не ожидал»: жительница Кургана нарисовала картины площадью в 42 кв. метра Зауральские судебные приставы нашли должника сначала в соцсетях, а потом в шкафу Тело утонувшей в Шадринске семилетней девочки нашли
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Квитко надела полностью прозрачные брюки33
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»15
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото80
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение