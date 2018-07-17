На лечение дерматита у зауральских бурёнок потратят 3 миллиона рублей из резерва области

Если фермеры обнаружат у коров уплотнения под кожей — стоит обратиться к ветеринарам

Три миллиона рублей из областного резервного фонда направят на профилактику заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Такое решение приняло сегодня правительство Курганской области на внеочередном заседании. Как сообщал 45.ru, в селе установили карантин, как только были обнаружены заболевшие животные — вывозить скот за пределы района запрещено. Машины останавливают и досматривают ветеринарные специалисты и полиция.

Начальник управления ветеринарии региона Татьяна Сандакова сообщила, что в частных подворьях Целинного района завершена вакцинация крупного рогатого скота против заразного узелкового дерматита.

— Животные, которые заболели ранее, пошли на поправку в шести хозяйствах. Вакцинация началась и в приграничных к Целинному — Куртамышском и Альменевском районах, — отмечают в пресс-службе губернатора.

Коров владельцам советуют регулярно осматривать и обращать внимание на кожу в нижней части туловища— при обнаружении любых образований на теле и слабости животного нужно немедленно обращаться к ветеринарным специалистам.

— Если недуг выявить на ранней стадии и остановить его распространение, то серьезных последствий для коров не будет. Для людей заразный узелковый дерматит не страшен. Однако именно человек может стать переносчиком инфекции. Поэтом при входе в коровник и выходе из него лучше проходить дезинфекцию, — добавила Сандакова.