«Я скучаю»: Карина Мишулина показала редкие фото со своим знаменитым отцом

В конце прошлого года Тимур Еремеев заявил, что является внебрачным ребенком знаменитого артиста. Ему даже удалось это доказать с помощью ДНК-экспертизы. Однако дочь Спартака Мишулина и вдова мэтра отказываются верить молодому человеку и даже провели собственный тест ДНК. Многие помнят, что на небольшой промежуток времени родственники помирились, но это оказался продуманный ход со стороны Карины Мишулиной . Во время ужина в ресторане она украла палочки, которыми ел молодой человек и отдала их на экспертизу, но результаты пока неизвестны.

Сегодня исполнилось 13 лет со дня, когда не стало Спартака Мишулина. Он скончался в 78 лет от остановки сердца. Карина посвятила отцу пост в соцсети и призналась, что все еще по нему тоскует. Она также показала редкие кадры с артистом из своего семейного архива. На многих снимках Карина запечатлена еще совсем маленькой в компании своего родителя. «С каждым днем, с каждой минутой все больнее от осознания, что физически тебя нет. Я скучаю. Нет и дня, чтобы я мысленно не общалась с тобой, не думала о тебе. Я помню все до мелочей…твою улыбку, твой добрый прищур, твой запах, помню, как это залезть к тебе на коленки, даже в 25 лет и чувствовать себя в полной безопасности, любимой и счастливой!», — написала девушка.

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Личное досье

Мишулина Карина СпартаковнаКарина Мишулина — российская актриса, известная по ролям Театре Сатиры и в кино, в частности в сериале «Физрук». Также Мишулина не упустила возможности снова задеть Еремеева. Она продолжает считать, что он не сын Спартака. «Теперь, пап, в безжалостной передаче, ради прославления некоего парня, тебя растоптали и оболгали. Приписывают тебе такое, что страшно. И маме и мне. Но надо их пожалеть они не ведают, что творят. Они совсем не знали ни тебя ни нашу семью», — добавила наследница артиста. Она отметила, что доведет историю с Еремеевым до конца и будет сильной. Поклонники поддержали ее и не стали скрывать, что она их растрогала.