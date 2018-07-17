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В «Комнатах прохлады» смогут отдохнуть жители Богородского
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В «Комнатах прохлады» смогут отдохнуть жители Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Богородском в помещениях центра социального обслуживания работают три комфортных уголка.
В будние дни на базе филиала «Богородское» ТЦСО «Сокольники» весь летний период работают «Комнаты прохлады». В них в комфортной обстановке с кондиционером можно отдохнуть от жары, почитать свежую прессу и посмотреть телевизор, выпить прохладной воды или просто пообщаться.
Сотрудники ТЦСО расскажут посетителям о кружках и секциях, которые работают в районе и об услугах, которые предоставляет центр.
Комнаты работают по адресам:
— ул. Ивантеевская, д. 13, Тел. : 8-499-169-30-11;
— ул. Бойцовая, д. 2/30, Тел. : 8-499-160-95-57;
— ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5. Тел. : 8-499-160-24-78.
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