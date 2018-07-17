Вопрос священнику: как использовать и хранить святую воду?

Как правило, люди набирают святую воду в храме на праздник Крещения Господня. Однако освящают ее в церквях в течение всего года. Настоятель храма Николая Чудотворца в Медногорске иерей Максим Малюта рассказал, для чего нужна святая вода и как правильно ее употреблять.

«Вода по своим физическим свойствам и химическому составу является превосходным растворителем. Испокон веков и по сей день чистая пресная вода является важнейшим жизненно необходимым ресурсом. В силу этого вода используется во многих христианских священнодействиях как вещество, через которое человек соприкасается с благодатью, силой Божью.

Так как мы живем в материальном мире, нам нужны материальные вещества, через которые мы бы соприкасались с нематериальной, вечной Божественной энергией.

Вода прекрасно выполняет эту функцию. Смысл освящения воды не в том, чтобы наделить ее какими-то особыми целебными свойствами, а в том, чтобы донести до бессмертной души человека божественную силу, которая будет исправлять и менять его по мере его веры и желания.

Поэтому, несмотря на множество молитв и чинов для водоосвящения, вода становится святой не из-за каких-то определенных текстов или действий, а из-за стремления и просьбы человека получить помощь от Бога. Существующие молитвы являются всего лишь инструментом, который призван помочь человеку более настроиться на молитву и сознание своей греховной немощи, которая нуждается в исцелении и помощи.

К примеру, в книге Деяний апостольских мы видим, как святой Филипп после беседы о Христе крестил эфиопского евнуха в воде, не освящая ее какой то особой молитвой. Это значит, что вода освящается не человеком, а Богом через веру человека.

То есть без человека вода сама по себе освятиться не может. Так как Бог действует по искренней просьбе человека и ради него, а не ради того, что наступил какой-то особый день или природное явление. Потому, что как сказал преподобный Илларион Оптинский: «Весь мир не стоит одной бессмертной души человеческой». Поэтому природные источники освящаются через веру и молитву человека. И эта освященная вода отличается от другой освященной воды, к примеру, на водосвятном молебне, или празднике Богоявления, только лишь количеством искренности и веры людей, которые используют эту святыню. Святость воды можно измерить не количеством прочитанных над ней молитв, а степенью доверия человека к Богу и его замыслу о нем.

Отсюда может возникнуть вопрос: «А зачем нам тогда нужны священники для освящения воды и все эти чинопоследования?»

Дело в том, что священник получает особую благодать в таинстве Хиротонии (рукоположения), передающуюся в Церкви еще от апостолов, не для того, что бы освящать воду, а для того, что бы совершать Таинства, которые изменяют людей посредством присутствия в душе человека Бога. Особенно это ярко выражается в Таинстве Евхаристии (Причастия), где человек принимает Святые Тело и Кровь Христовы. А освящение воды — это всего лишь небольшое дополнение, которое, к примеру, в экстремальной ситуации — отсутствия возможности приобщиться к Святому таинству — может принести некое утешение. Ни в коем случае не заменить его, но утешить человека.

Таким образом, освятить воду может любой искренне верующий христианин, но только если его вера не ограничивается использованием святой воды.

В таком случае это бессмысленно. Потому, что Христос пришел в этот мир для того, что бы человек был с ним, а не искал целебных источников. А реальное присутствие Христа в человеке возможно только через Церковь, через Святые Таинства.

Если же говорить о более бытовых и технических вещах, связанных с использованием святой воды, то тут надо отметить два важных момента. Первый: святая вода это все-таки святыня и относиться к ней надо с благоговением. Ее нужно хранить в чистом месте, чистой посуде. Часто после разового использования или праздника, связанного с освящением воды, о ней забывают, и она храниться не в очень достойном виде. Второй: нужно понимать, что святая вода не заменит Церковные Таинства. Ее можно пить каждый день и не обязательно натощак, как многие советуют, проводя аналогию с постом перед Причастием, опять-таки пытаясь как-то компенсировать этим отсутствие регулярного и частого причащения Святых Христовых Таин. Можно окроплять самостоятельно дома, комнаты, предметы и вещи, произнося молитву «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Однако все это можно сравнить с лекарствами первой помощи. Если человеку очень плохо, то аспирином и активированным углем не обойдешься. Нужно вмешательство врача. Так и в духовной жизни: если у человека болит душа, то святая вода на какое то время может успокоить, но по-настоящему помочь может только врач — Господь Наш Иисус Христос».