Правильный расчет

Как говорят в народе «в браке по расчету нет ничего плохого — главное, чтобы расчет был правильный». Мы вспомнили другие пары, в которых удачным образом соединились красота и большие деньги. Берни Экклстоун и Фабиана Флози

Лиза Адаменко 87-летний миллиардер — владелец «Формулы-1», и можно понять, почему юные девушки становятся в очередь, чтобы сделать с ним селфи, или выпить с ним шампанского. Но одно дело — сходить на свидание с Берни, совсем другое — выйти за него замуж. Красавица-бразильянка Фабиана Флози вот уже шесть лет носит почетный титул жены — вместе с обручальным кольцом стоимостью в миллион долларов. Надо сказать, что она не только почти на полвека его моложе, но и на голову выше — что, кажется, никак не мешает их семейному счастью. Валентин Иванов

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Кристина Романова 18-летняя Лиза Адаменко обратилась в полицию, обвинив мужа в избиенииОсобенность этой пары в том, что Валентин фактически «растил» Лизу для себя: он познакомился с ней, когда она была еще в возрасте Лолиты, и в свои тринадцать только начинала строить карьеру на подиуме. Свадьба была «приурочена» к Лизиному семнадцатилетию: то есть к тому возрасту, когда официально уже «можно» (жениху к тому времени исполнилось 55). Валентин Иванов — управляющий директор «Лукойла» , миллиардер, который может себе позволить почти бесконечные каникулы для молодой жены. Но страсти в этом браке кипят: то и дело до нас доходят слухи, то из Сингапура, то из Монако, то из Нью-Йорка, о том, что Валентин ревнует Лизу к другим мужчинам. Владислав Доронин

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Суд на миллиард: сколько получают бывшие жены олигархов при разводеВладислав Доронин встречался с китайской моделью Ло Цзылинь, шведской моделью Карен Шонблахер, и самой Наоми Кэмпбелл , но настоящее счастье обрел с 24-летней моделью из Волгограда, Кристиной Романовой. Кристина была «лицом» брендом Ralph Lauren и Vera Wang, дружила с Леонардо Ди Каприо , считалась одной из самых перспективных манекенщиц в мире… пока не встретила Владислава. Она родила ему ребенка — и с тех пор они вместе, хотя никто точно не знает, поженилась ли пара официально, или дело ограничилось помолвкой. Франсуа-Анри Пино и Салма Хайек

Руперт Мердок и Джерри Холл Эта парочка прошла огонь, воду, и развод. Франсуа-Анри, один из самых богатых людей мира, владелец дюжины премиальных модных Домов, таких как Yves Saint Laurent и Gucci, собирался жениться на Салме сразу после рождения дочери Валентины — но актриса бросила жениха буквально у алтаря, узнав о его многочисленных изменах. Однако можно зайти в одну и ту же воду дважды — доказательство этому свадьба Пино и Хайек, которая состоялась полтора года спустя, в старинном венецианском театре «Ла Фениче». В качестве свадебного подарка Франсуа-Анри пообещал забыть всех своих «бывших», среди которых, между прочим, Линда Евангелиста

Бывшая, и самая знаменитая подруга Мика Джаггера, не теряет своей красоты с возрастом — так, она в свои 60, смогла обаять магната Руперта Мердока. Они поженились два года назад — и пусть жених на четверть века старше невесты, в их возрасте это уже не принципиально. Доналд и Мелания Трамп 1999 год.

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Образцовая пара: Дональд и Мелания Трамп публично продемонстрировали нежные чувстваПервая леди Соединенных Штатов, Мелания, прошла головокружительный путь наверх — из словенского городка Севниц, где ее папа чинил подержанные машины — до топ-модели, и жены действующего президента. В юности она участвовала в фотосессиях для «мужских» журналов, но одновременно и позировала для обложек, снималась в рекламе…А почти двадцать лет назад, когда ей не было и тридцати, познакомилась на одной вечеринке с миллиардером Доналдом Трампом. Трамп публично назвал Меланию «любовью всей своей жизни», а на помолвку подарил кольцо за 1,2 млндолларов. В чем паре нельзя отказать, так это в самоиронии: на свадьбе, которая состоялась в 2005 году, рефреном звучала песня ««The Lady and the Tramp», переделанная композиция из диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище».