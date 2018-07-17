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Звезда «Нелюбви» снимется в хорроре о Яге
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Звезда «Нелюбви» снимется в хорроре о Яге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Автор российских фильмов ужасов «Невеста» и «Русалка» Святослав Подгаевский приступил к съемкам новой картины «Яга. Кошмар темного леса», сообщает kinopoisk.ru со ссылкой на пресс-релиз компании «Нон-Стоп Продакшн».
Производством фильма займутся компании QS Films и «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.
Как рассказал продюсер QS Films Иван Капитонов, «Яга» соединит в себе «элементы приключенческого кино с настоящим хтоническим кошмаром». В центре сюжета «Яги» — история молодой семьи, нанявшей няню для маленькой дочери. Родители не слушают протестов старшего сына, которого няня пугает, а после она исчезает вместе с младенцем. Тогда родителям и приходится столкнуться с древним демоном леса — Ягой.
Главные роли в фильме сыграют Марьяна Спивак ("Нелюбовь"), Алексей Розин ("Левиафан", «Нелюбовь»), Светлана Устинова ("Хардкор") и Игорь Хрипунов ("Ледокол").
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