Серебряная вода для помидоров: как я спасла рассаду томатов

Здравствуйте!

Хотела бы рассказать о происшествии этого сезона, которое имело место в отношении рассады помидоров. И как удалось из этого происшествия выбраться. Вполне возможно, томатам также не чуждо некое теплое чувство к такому драгоценному металлу, как серебро, как и многим модницам. :) Но обо всем по порядку.

Рассада помидоров трех сортов была высеяна в середине марта, как обычно. Для высева использовались привычные емкости — пластмассовые стаканчики с убирающимся донышком. Были высеяны любимые сорта: Микадо, Новичок и Райское наслаждение. Рассада развивалась нормально в покупной почвосмеси. В обычное время, как и каждый год, была произведена перевалка подросшей рассады в бОльшие емкости. При перевалке в грунт был добавлен перегной, взятый в частном порядке (больше НИКОГДА!). Тут-то и начались проблемы. Несколько экземпляров пересаженных помидоров начали вянуть. Поначалу, в первые день-два мы оценили это явление как допущенные ошибки при перевалке (оторванные мелкие сосущие корни). Но потом началось…

Особенно сильно пострадали помидоры сорта Райское наслаждение и одно растение Микадо, находившееся вблизи их. (У некоторых из остальных немного пожелтели листья, но после подкормки удобрением они пришли в норму). У пострадавших развивалось явно одно и то же заболевание. Все растение обмякало, нижние листья желтели, верхние скручивались, причем вовнутрь, а не вверх. Дальше по стволу шли белые, как будто ороговевшие, пятна. Стебли теряли свои ворсинки.

Болеет…

Лист пожелтел…

Вот такие дела…: ( Невеселые…

Что со стеблем

Особенно разбираться с диагнозом было некогда, надо было спасать рассаду и срочно. Ясно было только одно — это болезнь, скорее всего грибковая, поражающая корни и поднимающаяся вверх по сосудам. Предварительно оценили как фузариозное увядание. Помочь растениям очень хотелось по понятным причинам — жаль уже подросшие саженцы, если пересеивать, то своих ранних томатов уже не будет, не успеют развиться, а еще в продаже, как обычно, была рассада только ограниченного числа сортов и гибридов.

Поначалу, когда надеялись, что это повреждение корней, опрыскивали рассаду сверху просто водой и надевали пакет (этот прием выручал меня при аналогичных случаях у комнатных цветов). Не помогло. Более того, у экземпляра, выбранного как контрольный, в один не прекрасный момент пакет снялся вместе со всем растением — оно просто вылезло из горшка, будучи слегка прихваченным за верх листьев. К ужасу, оказалось, что у него почти полностью отсутствовали корни, ему нечем было держаться в земле. Вместо корней оставались какие-то одеревеневшие коричневые культяпки.

После этого пробовали подкормку и опрыскивание удобрением и отдельно раствором марганцовки. Не помогло также. Рассада выращивалась дома, так что вариант с опрыскиванием и поливом спецсредствами не подходил.

Помогла случайность. К празднику была приобретена бутыль питьевой воды из артезианского источника, с богатым минералами составом и с ионами серебра (серебро, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, кальций, магний). Недолго думая, опрыскала этой водой контрольный экземпляр и надела на него пакет.

Вода «Исток».

С первого раза улучшения не случилось. Но хотя бы не было и ухудшения. Через некоторое время опрыскивание повторили. На следующее утро: о, да одна из веточек контрольного экземпляра уже не была такой вялой, когда сняла пакет! В общем, опрыскивание повторили, не один раз — много раз, для всех растений, которые болели. Больные участки стеблей постепенно, очень медленно как бы зарастали здоровой тканью. Восстанавливались характерные ворсинки на стеблях. В нижней части стеблей появлялись такие бугорки, которые служат признаком развития дополнительных корней помидоров, и их присыпали землей. Съежившиеся верхние веточки веселели, пожелтевшие верхние листья выправили свой цвет. Вот, правда, желтые нижние листья пришлось удалить, они уже не смогли прийти в норму.

Борьба начата

Сейчас помидоры живы в полном составе, едва выжившее Райское наслаждение (между прочим, довольно крепкий и устойчивый ко многим болезням сорт) находится на грядке и чувствует себя нормально. На фото история контрольного экземпляра и этикетка той самой серебряной воды. Думается, что опрыскивание зеленой массы водой с серебром и другими минеральными веществами оказалось спасительной внекорневой подкормкой.

После спасательной операции

Точка роста сумела уцелеть

Контрольный экземпляр смотрит на мир за окном:)

Для предосторожности, переболевшие растения высадили на расстоянии от других помидоров (родственных видов, которые могут подцепить болезни томатов, у нас в этом году на участке нет).

Надеюсь, что мой рассказ окажется полезным. Если кто-то попадал в схожую историю со своей рассадой, будет интересно узнать, как решили проблему. Также буду рада отзывам на ваши любимые марки питьевой воды, которые оказывались полезными в садоводстве и огородничестве. Этот продукт заслуживает большого уважения.

Спасибо за внимание.