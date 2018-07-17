Окончание весеннего призыва: солдаты тоскуют о смартфоне и сне до обеда

Фраза «Рота подъем» разносится по казарме в шесть утра. С этого момента счет идет буквально на секунды. Умыться, побриться, заправить кровать — на все про все не больше 7 минут. Боевые приключения в условиях жестких временных рамок начинаются у солдат с первого дня. Снисхождений нет, враги на войне ждать не будут.

Далее в распорядке дня целый комплекс дисциплин по боевой и физической подготовке. Здесь и строевые приемы рукопашного боя, практические занятия с артиллерийским и стрелковым военным оружием, патрулирование военного подразделения, дежурства и вахты.

Однако, по рассказам молодых бойцов, физические нагрузки отнюдь не самое сложное. Настоящим испытанием становится подшивка воротничка. Мужская логика приходит в замешательство, когда в руках оказывается нитка и иголка. «Главное — хорошо пришить эту подшивку. Сверху 12 стежков, снизу шесть, по бокам два. Были пацаны, которые просыпались ночью и шили потом два часа. Если сделаешь плохо, то на утреннем осмотре получишь выговор или замечание и тебя отправят на самую трудную работу», — делятся солдаты.

Причем «загуглить» решение проблемы не получится, ведь смартфоны в армии запрещены. Разрешается наличие кнопочного телефона, да и тот хранится у командира. Разговоры с родственниками — в определенное время и в определенный час. Промежутки разнятся в зависимости от военного подразделения: где-то солдатам разрешают звонить каждый день после завтрака и ужина, а где-то только по средам и воскресеньям. В распоряжении некоторых бойцов телефон на все выходные, у других свободный доступ ограничен 60 минутами в сутки. Беседы с родственниками проходят у центрального входа в казарму, под присмотром офицеров. Солдаты, у которых желание обладать смартфоном перевешивает запреты, имеют все шансы распрощаться с дорогим гаджетом навсегда. «Если кто попадался с телефонами, то офицеры их отбирали и приколачивали к дереву гвоздем. Разговор короткий: вас же предупреждали», — рассказывают ребята.

Вместе с сокращением сроков службы в армии изменился и быт рядовых. За настроением в части следит специальный сотрудник, его должность звучит как «заместитель командира роты или батальона по работе с личным составом», а перед отбоем каждый боец проходит так называемый телесный осмотр. Дежурный проверяет тело солдат на отсутствие синяков. Такая процедура помогает изжить из российской армии дедовщину. Изменились до неузнаваемости и столовые в военных частях. Приготовление блюд поручили профессиональным поварам. Экономия времени на нарядах по кухне позволяет солдатам сосредоточить силы на боевой подготовке. Кроме того, повара строят меню с учетом сезонности. К примеру, летом подают больше свежих фруктов и овощей, а зимой повышают калорийность пищи. Обеды в армейских столовых организованы по системе «шведский стол»: на выбор несколько первых и вторых блюд, закуски и салаты из свежих овощей в салат-баре. Нередко повара устраивают для солдат кулинарные праздники. Например, в рамках Дней национальной кухни рядовые познакомились с традиционными блюдами разных народов мира.

Ребята рассказывают, что как только они надевают форму и бреют голову — проблемы становятся ничтожно мелкими. Статус солдата — это прежде всего испытание характера, силы воли и любви. Такая годичная разлука иногда укрепляет чувства, а иногда наоборот. «До призыва у меня была девушка. Не дождалась. Я переживал, конечно. Но потом подумал рационально, разобрал все по полочкам и понял, что здесь не моя вина. Главное, что сейчас все хорошо», — поделился своей историей один из бойцов.

Со временем армия становится вторым домом, что совсем неудивительно, ведь ребята проводят бок о бок столько времени, посвящая себя боевой подготовке и служению Родине.