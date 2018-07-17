Детей и взрослых будут учить плавать в образовательном комплексе «Воробьевы горы»

Подготовка проходит в водноспортивном комплексе «Воробьевы горы». В конце августа будет возможность, ввести запись на приём детей в группы начального обучения плаванию. Об этом сообщается на официально сайте «Воробьевы Горы».

Плавательный бассейн «Пионер» был построен на Воробьёвых горах в 1964 годах. После, при бассейне открылось отделение плавания комплексной детско-юношеской спортивной школы Московского Дворца пионеров. В 2017-2018 году ученики школы успешно представляли Москву в юношеских соревнованиях на Кубок России и на первенство страны. Эти спортсмены когда-то получили первые уроки плавания в группах начальной подготовки. Вот и в новом 2018/2019 учебном году водноспортивный комплекс «Воробьевы горы» ждет всех желающих научиться плавать. Запись будет проходить с 27 по 31 августа. Для групповых занятий разработаны три обучающих программы: «Лягушонок» (для дошкольников от 4 лет) на внебюджетной основе; «Учимся плавать» (для детей с 7 лет) на внебюджетной основе; «Спортивное плавание». Эта комплексная бюджетная программа рассчитана на 7 лет обучения.

Фото: yandex.com.tr