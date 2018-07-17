Ещё
Детей и взрослых будут учить плавать в образовательном комплексе «Воробьевы горы»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Как выглядит сын Сергея Шнурова

Детей и взрослых будут учить плавать в образовательном комплексе «Воробьевы горы» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Подготовка проходит в водноспортивном комплексе «Воробьевы горы». В конце августа будет возможность, ввести запись на приём детей в группы начального обучения плаванию. Об этом сообщается на официально сайте «Воробьевы Горы».
Плавательный бассейн «Пионер» был построен на Воробьёвых горах в 1964 годах. После, при бассейне открылось отделение плавания комплексной детско-юношеской спортивной школы Московского Дворца пионеров. В 2017-2018 году ученики школы успешно представляли Москву в юношеских соревнованиях на Кубок России и на первенство страны. Эти спортсмены когда-то получили первые уроки плавания в группах начальной подготовки. Вот и в новом 2018/2019 учебном году водноспортивный комплекс «Воробьевы горы» ждет всех желающих научиться плавать. Запись будет проходить с 27 по 31 августа. Для групповых занятий разработаны три обучающих программы: «Лягушонок» (для дошкольников от 4 лет) на внебюджетной основе; «Учимся плавать» (для детей с 7 лет) на внебюджетной основе; «Спортивное плавание». Эта комплексная бюджетная программа рассчитана на 7 лет обучения.
Фото: yandex.com.tr
Вестник района Гагаринский: последние новости
Юнармейцы посетили места, ожесточенных боев в Крыму В экоцентре «Воробьёвы горы» в Гагаринском районе пройдет интерактивная экскурсия «Мой дом, Мой город», «Мой парк. Об этом сообщается на официальном портале «МосПрирода» Смотр инициатив пройдет в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Квитко надела полностью прозрачные брюки33
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»15
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото80
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение